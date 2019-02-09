Код Гиас: Лелуш воскресший, 2019

Режиссером картины стал Танигути Горо, который работал над предыдущими картинами «Код Гиас», начиная с 2006 года. Роли озвучивали японские актеры: Сакурай Такахиро, Дзюн Фукуяма, Юко Гото, Акио Оцука.



Код Гиас: Воскресший Лелуш — последний, четвёртый фильм-ремейк оригинального сериала «Код Гиас: Восставший Лелуш». Во время поездки в лагерь беженцев Наннали и сопровождавший её Сузаку, который был переодетым человеком в маске Зеро, подверглись нападению таинственного незнакомца. В итоге эта парочка была побеждена и увезена неизвестным найтмером. Каллен, Ллойд и Саёко проникают на землю воинов, в королевство Зилкстан, выполняя секретный приказ Шнайзеля. Вот только их миссию неожиданно прерывает загадочный обладатель гиаса. Там же они находят C.C., которую нападавший назвал «бывшей главой (Ордена Гиаса)».