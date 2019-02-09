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Код Гиас: Лелуш воскресший Код Гиас: Лелуш воскресший
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Code Geass: Fukkatsu no Lelouch

Код Гиас: Лелуш воскресший, 2019

2019 / Япония
7.4 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
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Новый фильм-продолжение оригинального сериала «Код Гиас: Восставший Лелуш».
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером картины стал Танигути Горо, который работал над предыдущими картинами «Код Гиас», начиная с 2006 года. Роли озвучивали японские актеры: Сакурай Такахиро, Дзюн Фукуяма,  Юко Гото, Акио Оцука.

Код Гиас: Воскресший Лелуш — последний, четвёртый фильм-ремейк оригинального сериала «Код Гиас: Восставший Лелуш». Во время поездки в лагерь беженцев Наннали и сопровождавший её Сузаку, который был переодетым человеком в маске Зеро, подверглись нападению таинственного незнакомца. В итоге эта парочка была побеждена и увезена неизвестным найтмером. Каллен, Ллойд и Саёко проникают на землю воинов, в королевство Зилкстан, выполняя секретный приказ Шнайзеля. Вот только их миссию неожиданно прерывает загадочный обладатель гиаса. Там же они находят C.C., которую нападавший назвал «бывшей главой (Ордена Гиаса)».

- Действие полного метра происходит через год после второго сезона сериала.

- Лелуш не говорит примерно до 40 минут фильма. До этого он только кричит.

- В ирландской мифологии слово «гиас» означает «уговор».

В альтернативной реальности Британская империя захватила мир, обрушивая на непокорных мощь своей военной машины. Заключительная глава саги о Лелуше, опальном отпрыске императорского рода и великом революционере, который поставил целью своей жизни разрушить Британскую империю. Благодаря встрече с таинственной зеленоволосой девушкой Лелуш получил магический дар, так называемый Гиас (ирландской мифологии слово означает обет, уговор, позволяющий подчинять себе волю других людей). Он достиг своей цели… и погиб. Однако его история на этом не закончилась.

7.4 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 18 июля 2019
Премьера в мире 9 февраля 2019
Возраст 16+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Горо Танигути
Горо Танигути
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Код Гиас: Лелуш воскресший 3 постера
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Код Гиас: Лелуш воскресший смотреть онлайн

Код Гиас: Лелуш воскресший
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Наша рецензия
На рубеже тысячелетий миллениалы были свидетелями настоящего «золотого века» японской анимации. Ты мог любить аниме или искренне ненавидеть, презирать его или полностью игнорировать. При любом из перечисленных вариантов образы, рожденные в подсознании художников из Страны Восходящего Солнца, оседали в твоей черепушке, словно радиоактивный пепел. «Ковбой Бибоп» и «Призрак в доспехах», «Евангелион» и «Тетрадь смерти»,…
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Игорь Ареховский 14 июля 2019, 04:38
Аж целых 8 лет я ждал и ждал продолжения этого шедевра.
И вот судьба повернулась ко мне передом и улыбнулась в ответ!
Сбылось чудо! Я непременно должен посмотреть данный шедевр...
Кирюша Солдатенков 20 июля 2019, 10:08
Стоп, разве это ремейк?
Он же идёт как продолжение аниме тактт
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