Код Гиас: Лелуш воскресший, 2019

Режиссером картины стал Танигути Горо, который работал над предыдущими картинами «Код Гиас», начиная с 2006 года. Роли озвучивали японские актеры: Сакурай Такахиро, Дзюн Фукуяма, Юко Гото, Акио Оцука.
Код Гиас: Воскресший Лелуш — последний, четвёртый фильм-ремейк оригинального сериала «Код Гиас: Восставший Лелуш». Во время поездки в лагерь беженцев Наннали и сопровождавший её Сузаку, который был переодетым человеком в маске Зеро, подверглись нападению таинственного незнакомца. В итоге эта парочка была побеждена и увезена неизвестным найтмером. Каллен, Ллойд и Саёко проникают на землю воинов, в королевство Зилкстан, выполняя секретный приказ Шнайзеля. Вот только их миссию неожиданно прерывает загадочный обладатель гиаса. Там же они находят C.C., которую нападавший назвал «бывшей главой (Ордена Гиаса)».
- Действие полного метра происходит через год после второго сезона сериала.
- Лелуш не говорит примерно до 40 минут фильма. До этого он только кричит.
- В ирландской мифологии слово «гиас» означает «уговор».
В альтернативной реальности Британская империя захватила мир, обрушивая на непокорных мощь своей военной машины. Заключительная глава саги о Лелуше, опальном отпрыске императорского рода и великом революционере, который поставил целью своей жизни разрушить Британскую империю. Благодаря встрече с таинственной зеленоволосой девушкой Лелуш получил магический дар, так называемый Гиас (ирландской мифологии слово означает обет, уговор, позволяющий подчинять себе волю других людей). Он достиг своей цели… и погиб. Однако его история на этом не закончилась.
И вот судьба повернулась ко мне передом и улыбнулась в ответ!
Сбылось чудо! Я непременно должен посмотреть данный шедевр...
Он же идёт как продолжение аниме тактт