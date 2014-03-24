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КиндерВилейское привидение КиндерВилейское привидение
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Kinder-Vileyskoe prividenie

КиндерВилейское привидение, 2014

2014 / Беларусь
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

Некогда подающий надежды продюсер Костя теперь не у дел: его креативная задумка, обещавшая автору славу и богатство, с треском провалилась. И нынче горе-шоумену не остаётся ничего другого, как переехать с семьёй в Вилейский район Беларуси. Здесь его родовое гнездо – доставшаяся в наследство старинная усадьба с потрясающим парком. Хм, может, ещё не всё потеряно? Находчивый предприниматель решается на довольно рискованный шаг. А что если превратить имение в… городок аттракционов под названием “Киндер-Виль” – этакий белорусский Диснейленд?! Идея приходится по душе всем, кроме самого древнего обитателя дома – злого духа волшебника, в стародавние времена замурованного в подвале за жестокость. Ни один уважающий себя призрак не станет терпеть толпы галдящих детишек по соседству! Значит, во что бы то ни стало необходимо выдворить шумое семейство...

5.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 24 марта 2014
Режиссер
Елена Турова
В ролях
Сергей Журавель
Виктор Манаев
Зоя Белохвостик
Вячеслав Павлють
Роман Подоляко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма КиндерВилейское привидение 1 постер
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