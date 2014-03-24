КиндерВилейское привидение, 2014

Некогда подающий надежды продюсер Костя теперь не у дел: его креативная задумка, обещавшая автору славу и богатство, с треском провалилась. И нынче горе-шоумену не остаётся ничего другого, как переехать с семьёй в Вилейский район Беларуси. Здесь его родовое гнездо – доставшаяся в наследство старинная усадьба с потрясающим парком. Хм, может, ещё не всё потеряно? Находчивый предприниматель решается на довольно рискованный шаг. А что если превратить имение в… городок аттракционов под названием “Киндер-Виль” – этакий белорусский Диснейленд?! Идея приходится по душе всем, кроме самого древнего обитателя дома – злого духа волшебника, в стародавние времена замурованного в подвале за жестокость. Ни один уважающий себя призрак не станет терпеть толпы галдящих детишек по соседству! Значит, во что бы то ни стало необходимо выдворить шумое семейство...