Я женился на ведьме, 1942

В 1672 году, когда пуританец Джонатан Вули сжигает на костре двух колдунов, Дженнифер и ее отца Дэниела, они проклинают всю его семью на то, что потомки-мужчины будут всегда себе выбирать не тех жен.



В 1942 году Дженнифер и Дэниел возвращаются, чтобы отомстить нынешнему потомку Джонатана Вули — Уолласу, который баллотируется в местные сенаторы и, чтобы укрепить свое положение, собирается жениться на Эстель Мастерсон. Но у колдунов свой план его неудачи — напоить любовным напитком накануне свадьбы. Нечаянно Дженнифер выпивает этот напиток и влюбляется в Уолласа.