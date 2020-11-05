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Я женился на ведьме Я женился на ведьме
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I Married a Witch

Я женился на ведьме, 1942

1942 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

В 1672 году, когда пуританец Джонатан Вули сжигает на костре двух колдунов, Дженнифер и ее отца Дэниела, они проклинают всю его семью на то, что потомки-мужчины будут всегда себе выбирать не тех жен.

В 1942 году Дженнифер и Дэниел возвращаются, чтобы отомстить нынешнему потомку Джонатана Вули — Уолласу, который баллотируется в местные сенаторы и, чтобы укрепить свое положение, собирается жениться на Эстель Мастерсон. Но у колдунов свой план его неудачи — напоить любовным напитком накануне свадьбы. Нечаянно Дженнифер выпивает этот напиток и влюбляется в Уолласа.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 1942
Премьера в мире 30 октября 1942
Возраст 16+
Режиссер
Рене Клер
В ролях
Фредрик Марч
Фредрик Марч
Вероника Лэйк
Роберт Бенчли
Сьюзен Хэйуорд
Сесил Келлауэй
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Я женился на ведьме 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
От «Гарри Поттера» до «Игры престолов»: Ведьмы, покорившие сердца зрителей В современном кинематографе образ колдуньи ассоциируется с женской властью, мудростью, красотой и, конечно, сексуальностью. Как правило, за этими многоликими персонажами скрывается глубокая личная история, полная загадок и печалей. Однако так было далеко не всегда.
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5 ноября 2020 19:45
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