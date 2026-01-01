Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Маска
1 постер
Киноафиша Фильмы Маска

Маска

La maschera 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Семнадцатый век. Пресыщенный аристократ Леонардо влюбляется в молодую актрису с красивым именем Айрис. Он пытается соблазнить девушку, но она отвергает его. Позднее, когда Айрис оставляет театр и уезжает из города, Леонардо бросается вслед за возлюбленной в надежде добиться ее любви. Так начинается долгое путешествие, которое изменит жизнь обоих.
Страна Италия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 10 мая 1988
Дата выхода
10 мая 1988 Франция
Производство Best International, Istituto Luce-Italnoleggio Cinematografico, RAI Radiotelevisione Italiana
Другие названия
La maschera, Maska, The Mask, ラ・マスケラ
Режиссер
Фьорелла Инфашелли
В ролях
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Майкл Мэлоуни
Федор Шаляпин мл.
Роберто Херлицка
Роберто Херлицка
Альберто Кракко
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Маска
Куда боятся ступить ангелы 6.4
Куда боятся ступить ангелы (1991)
Франциск 6.7
Франциск (1989)
Всё как надо 6.4
Всё как надо (1989)
Леди Джейн 7.1
Леди Джейн (1985)
Золушка 7.1
Золушка (2015)

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 11 голосов
5.9 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Leonardo Я хочу завоевать любовь девушки. Она прекрасна, словно цветок, но я хочу и напугать её. Нет, не напугать. Наказать. Да, я хочу наказать её.
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Игра престолов» и «Во все тяжкие» в список не попали: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память, чтобы их пересмотреть
«Ничья в пользу КГБ» заслуженно стал хитом НТВ: правда, историк нашел сразу несколько моментов, где в сериале наврали
«Великолепный век» показал только 10% правды про жизнь в гареме: а самое важное утаили от зрителей
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше