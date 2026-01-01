Семнадцатый век. Пресыщенный аристократ Леонардо влюбляется в молодую актрису с красивым именем Айрис. Он пытается соблазнить девушку, но она отвергает его.
Позднее, когда Айрис оставляет театр и уезжает из города, Леонардо бросается вслед за возлюбленной в надежде добиться ее любви. Так начинается долгое путешествие, которое изменит жизнь обоих.
СтранаИталия
Продолжительность1 час 30 минут
Год выпуска1988
Премьера в мире10 мая 1988
Дата выхода
10 мая 1988
Франция
ПроизводствоBest International, Istituto Luce-Italnoleggio Cinematografico, RAI Radiotelevisione Italiana