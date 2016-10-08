Тролли, 2016

Режиссёр таких фильмов, как «Шрек навсегда», «Элвин и бурундуки 3» и «Мужчина по вызову» выпускает один из самых ожидаемых мультфильмов 2016 года под названием «Тролли». Помог ему в этом один из создателей сериала «Губка Боб квадратные штаны» Уолт Дорн. Свои голоса главным героям подарили известные актёры, среди которых Зои Дешанель («500 дней лет», «Новенькая»), Анна Кендрик («Сумерки», «Скотт Пилигрим против всех»), певец Джастин Тимберлейк («Социальная сеть», «Время»), Джеймс Корден («Чем дальше в лес», «Хоть раз в жизни»), а также артистка Гвен Стефани.
Вы наверняка помните милые игрушки троллей с разноцветными волосами, которые раньше заполняли полки игрушечных магазинов. Возможно, у вас даже сохранилась парочка этих чудиков. А если нет, то у вас всё равно есть шанс увидеть их на большом экране. Эти ребята любят веселиться, петь песни и просто хорошо проводить время. Однако есть у них один большой изъян. Оказывается, тролли безумно вкусные, а поэтому им постоянно приходится сохранять бдительность, чтобы не быть съеденными существами куда крупнее их самих.
- Изначально главных героев должны были озвучить Хлоя Грейс Моретц и Джейсон Шватрцман
- Не успев выйти в прокат, мультфильм «Тролли» уже имеет две номинации на Teen Choice Award, одна из которых за лучший саундтрек Can't Stop This Feeling в исполнении Джастина Тимберлейка
- Всемирно известные игрушки, которые стали главными героями мультфильма, изобрёл датчанин Томас Дам. «Тролли» - это первый фильм, в котором они выступят в качестве самостоятельных героев
- «Тролли» - это первый музыкальный мультфильм DreamWorks Animation после «Принца Египта»
- Джеймс Корден, Анна Кендрик и Кристин Барански уже снимались вместе в мюзикле «Чем дальше в лес»
- Режиссёр Майк Митчелл и сценаристы Джонатан Айбел и Гленн Бергер уже в третий раз работют вместе. До этого были «Элвин и бурундуки 3» и«Губка Боб в 3D
-Кунал Нэйэр снимался с Кристин Барански в сериале «Теория большого взрыва»
- «Тролли» - это первый мультфильм, в работе над озвучанием которого принимал участие Кунал Нэйэр после «Ледникового периода 4»
- «Тролли» - это третий фильм студии DreamWorks, где злодеем стала женщина. До этого были «Побег из курятника» и «Монстры против пришельцев»
- Сценаристы Джонатан Айбел и Гленн Бергер до съёмок «Троллей» работали на студию DreamWorks Animation уже четыре раза: они написали сценарии к трилогии «Кунг-фу Панда» и «Монстры против пришельцев»
- Анна Кендрик и Джеффри Тэмбор, озвучившие персонажей «Троллей» также сыграли вместе в фильме «Расплата», который имеет с мультфильмом одну и ту же дату релиза в России
Отправляясь в увлекательное приключение, которое заведет ее далеко от привычного ей мира, Розочка объединяет усилия с самым мрачным троллем на свете по имени Цветан для достижения успеха в своей смелой миссии спасти ее друзей из тисков зловещих бергенов и их лидера, короля Хрящ Старший. Невероятные приключения Розочки проверят ее силу, покажут ее истинную суть и бросят вызов ее способности ударяться в пение в любой момент.