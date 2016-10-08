Тролли, 2016

- Изначально главных героев должны были озвучить Хлоя Грейс Моретц и Джейсон Шватрцман

- Не успев выйти в прокат, мультфильм «Тролли» уже имеет две номинации на Teen Choice Award, одна из которых за лучший саундтрек Can't Stop This Feeling в исполнении Джастина Тимберлейка

- Всемирно известные игрушки, которые стали главными героями мультфильма, изобрёл датчанин Томас Дам. «Тролли» - это первый фильм, в котором они выступят в качестве самостоятельных героев

- «Тролли» - это первый музыкальный мультфильм DreamWorks Animation после «Принца Египта»

- Джеймс Корден, Анна Кендрик и Кристин Барански уже снимались вместе в мюзикле «Чем дальше в лес»

- Режиссёр Майк Митчелл и сценаристы Джонатан Айбел и Гленн Бергер уже в третий раз работют вместе. До этого были «Элвин и бурундуки 3» и«Губка Боб в 3D

-Кунал Нэйэр снимался с Кристин Барански в сериале «Теория большого взрыва»

- «Тролли» - это первый мультфильм, в работе над озвучанием которого принимал участие Кунал Нэйэр после «Ледникового периода 4»

- «Тролли» - это третий фильм студии DreamWorks, где злодеем стала женщина. До этого были «Побег из курятника» и «Монстры против пришельцев»

- Сценаристы Джонатан Айбел и Гленн Бергер до съёмок «Троллей» работали на студию DreamWorks Animation уже четыре раза: они написали сценарии к трилогии «Кунг-фу Панда» и «Монстры против пришельцев»

- Анна Кендрик и Джеффри Тэмбор, озвучившие персонажей «Троллей» также сыграли вместе в фильме «Расплата», который имеет с мультфильмом одну и ту же дату релиза в России