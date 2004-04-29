Оповещения от Киноафиши
6.8 Рейтинг IMDb: 6.8
Миллионы

Миллионы

Millions 18+
О фильме

7-летний Дэмьен, его старший 9-летний брат Энтони и отец мальчишек Ронни Каннингхэм, совсем недавно овдовевший, переехали в новый дом, построенный неподалеку от железной дороги. Любимым занятием Дэмьена были беседы со всевозможными святыми, которых он видел перед собой, словно наяву. Мальчик уходил в составленное из картонных коробок свое собственное жилище и погружался в мир грез и фантазий.

Однажды на его коробки, будто с неба, упала сумка, битком набитая деньгами. Энтони объяснил младшему брату, что о «подарке небес» лучше никому не рассказывать, потому что иначе начнутся проблемы с налогами и вообще с законом. Денег в сумке оказалось немало — 229 тысяч фунтов стерлингов! И через неделю эта сумма превратится в ничто, потому что Англия переходит с фунтов на евро. Так что выход оставался один — за 7 дней эти тысячи необходимо было потратить…

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 12 мая 2005
Премьера в мире 29 апреля 2004
Дата выхода
14 сентября 2004 Россия 12+
26 августа 2005 Австрия
27 мая 2005 Великобритания
22 апреля 2005 Испания
8 апреля 2005 Италия
14 сентября 2004 Казахстан
29 апреля 2004 США
14 сентября 2004 Украина
4 мая 2005 Южная Корея All
MPAA PG
Сборы в мире $11 782 282
Производство Fox Searchlight Pictures, Pathé International, UK Film Council
Другие названия
Millions, Millones, Caiu do Céu, Câu Bé Triêu Phú, Ekatommyria, Milhões, Milionerzy, Milions, Milióny, Milliók, Millonarios, Milyonlar, Εκατομμύρια, Милиони, Миллионы, Мільйони, ミリオンズ, 百万小宝贝, 百万小富翁, 百万金婴, 百萬小富翁
Режиссер
Дэнни Бойл
Дэнни Бойл
В ролях
Алекс Этель
Алекс Этель
Люис МакГибон
Джеймс Несбитт
Джеймс Несбитт
Дэйзи Донован
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.8
10 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

