7-летний Дэмьен, его старший 9-летний брат Энтони и отец мальчишек Ронни Каннингхэм, совсем недавно овдовевший, переехали в новый дом, построенный неподалеку от железной дороги. Любимым занятием Дэмьена были беседы со всевозможными святыми, которых он видел перед собой, словно наяву. Мальчик уходил в составленное из картонных коробок свое собственное жилище и погружался в мир грез и фантазий.

Однажды на его коробки, будто с неба, упала сумка, битком набитая деньгами. Энтони объяснил младшему брату, что о «подарке небес» лучше никому не рассказывать, потому что иначе начнутся проблемы с налогами и вообще с законом. Денег в сумке оказалось немало — 229 тысяч фунтов стерлингов! И через неделю эта сумма превратится в ничто, потому что Англия переходит с фунтов на евро. Так что выход оставался один — за 7 дней эти тысячи необходимо было потратить…