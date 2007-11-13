[Деннис и мистер Уилсон несут десятки пакетов с покупками]

Dennis Mitchell Осторожно, мистер Уилсон.

George Wilson Не беспокойся обо мне, Деннис. В молодости я был танцором. Дважды чемпион области по степу.

Dennis Mitchell [смотрит на блестящий красный велосипед в витрине магазина] Вот он!

George Wilson Что именно?

Dennis Mitchell Могучий Макс.

George Wilson [наклоняется, чтобы лучше разглядеть] Велосипед.

Dennis Mitchell Он величественный.

George Wilson Ты вообще знаешь, что это слово значит?

Jack Bratcher Эй, Митчелл! Готов проиграть в Рождество? Проигравший!

[уезжает на велосипеде]

George Wilson Какой несчастный мальчонка.

Dennis Mitchell Эй, мистер Уилсон, вы уронили подарок.

[Деннис наклоняется, чтобы поднять подарок; мистер Уилсон спотыкается о Денниса и падает на спину]

Dennis Mitchell Мистер Уилсон, я думал, вы сказали, что умеете танцевать.

[переключение на больничную палату; мистер Уилсон лежит в кровати]

George Wilson Я ненавижу Рождество.

Martha Wilson Да, дорогой.