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Постер фильма Деннис - мучитель Рождества
4.7
Киноафиша Фильмы Деннис - мучитель Рождества
4.7

Деннис - мучитель Рождества

, 2007
A Dennis the Menace Christmas
Канада, США / комедия, семейный, фэнтези / 18+
Постер фильма Деннис - мучитель Рождества
4.7

О фильме

Фильм повествует о Рождестве, о популярном комическом герое Деннисе и его непростых взаимоотношениях с соседом Мистером Вилсоном. В итоге всех неурядиц, каждый получает хороший и ценный урок об истинном значении предпраздничного сезона Рождества.

В ролях

Максвелл Перри Коттон
Dennis Mitchell
Роберт Вагнер
Роберт Вагнер
George Wilson
Луиза Флетчер
Луиза Флетчер
Martha Wilson
Исаак Дернфорд
Jack Bratcher
Джордж Ньюберн
Henry Mitchell
Ким Шранер
Alice Mitchell
Джейк Беале
Joey
Чайна Энн МакКлейн
Чайна Энн МакКлейн
Margaret
Хайди Хэйз
Gina
Мари Матико
Mrs. Walsh-Mellman
Режиссер Рон Оливер
Сценарист Kathleen Laccinole
Композитор Питер Аллен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / США
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 13 ноября 2007
MPAA G
Бюджет $2 000 000
Производство DTM3 Productions, Sneak Preview Entertainment, Valkyrie Films
Другие названия
A Dennis the Menace Christmas, Daniel el travieso y el espíritu de la navidad, Dennis firar jul, Dennis la minaccia di Natale, Dennis, a komisz karácsonya, En Jern-Henrik Jul, Le Noël de Denis la Malice, Le Noël de Denis la petite peste, O Natal de Dennis, o Pimentinha, Święta Dennisa Rozrabiaki, Ta Hristougenna tou Dennis tou tromerou, Un Craciun cu Dennis, Una Navidad con Daniel, el travieso, Weihnachten mit Dennis, Τα Χριστούγεννα του Dennis του Τρομερού, Τα Χριστούγεννα του Ντένις, Τα Χριστούγεννα του Ντένις του Τρομερού, Деннис - мучитель Рождества, Денніс - загроза Різдву, Коледата на Денис белята, Weihnachten mit Dennis - Eine schöne Bescherung!, Ville Vallaton - Joulutarina

Рейтинг фильма

4.7
Оцените 10 голосов
4.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 декабря 2022

Цитаты

[Деннис и мистер Уилсон несут десятки пакетов с покупками]
Dennis Mitchell Осторожно, мистер Уилсон.
George Wilson Не беспокойся обо мне, Деннис. В молодости я был танцором. Дважды чемпион области по степу.
Dennis Mitchell [смотрит на блестящий красный велосипед в витрине магазина] Вот он!
George Wilson Что именно?
Dennis Mitchell Могучий Макс.
George Wilson [наклоняется, чтобы лучше разглядеть] Велосипед.
Dennis Mitchell Он величественный.
George Wilson Ты вообще знаешь, что это слово значит?
Jack Bratcher Эй, Митчелл! Готов проиграть в Рождество? Проигравший!
[уезжает на велосипеде]
George Wilson Какой несчастный мальчонка.
Dennis Mitchell Эй, мистер Уилсон, вы уронили подарок.
[Деннис наклоняется, чтобы поднять подарок; мистер Уилсон спотыкается о Денниса и падает на спину]
Dennis Mitchell Мистер Уилсон, я думал, вы сказали, что умеете танцевать.
[переключение на больничную палату; мистер Уилсон лежит в кровати]
George Wilson Я ненавижу Рождество.
Martha Wilson Да, дорогой.
[мистер Уилсон пьёт воду через трубочку]

Отзывы о фильме

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