[Деннис и мистер Уилсон несут десятки пакетов с покупками]
Dennis Mitchell
Осторожно, мистер Уилсон.
George Wilson
Не беспокойся обо мне, Деннис. В молодости я был танцором. Дважды чемпион области по степу.
Dennis Mitchell
[смотрит на блестящий красный велосипед в витрине магазина]
Вот он!
George Wilson
Что именно?
Dennis Mitchell
Могучий Макс.
George Wilson
[наклоняется, чтобы лучше разглядеть]
Велосипед.
Dennis Mitchell
Он величественный.
George Wilson
Ты вообще знаешь, что это слово значит?
Jack Bratcher
Эй, Митчелл! Готов проиграть в Рождество? Проигравший!
[уезжает на велосипеде]
George Wilson
Какой несчастный мальчонка.
Dennis Mitchell
Эй, мистер Уилсон, вы уронили подарок.
[Деннис наклоняется, чтобы поднять подарок; мистер Уилсон спотыкается о Денниса и падает на спину]
Dennis Mitchell
Мистер Уилсон, я думал, вы сказали, что умеете танцевать.
[переключение на больничную палату; мистер Уилсон лежит в кровати]
George Wilson
Я ненавижу Рождество.
Martha Wilson
Да, дорогой.
[мистер Уилсон пьёт воду через трубочку]