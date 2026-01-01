Бурный вечер в баре заканчивается для молодого Режиссера встречей с… его Ангелом-Хранителем. Чтобы отчитаться за прожитое перед Всевышним, ему предстоит создать трейлер своей жизни. Да только наш герой не успел блеснуть ни хорошими делами, ни успехами. Попытка присвоить чужие достижения монтажными уловками заканчивается провалом.

К счастью, право на второй шанс имеет каждый, и Режиссеру дается ровно 90 минут, чтобы все исправить. Он возвращается в тот же бар без единой идеи о том, как справиться с непростой задачей. Внезапно перед ним возникает загадочный бармен, который представляется Продюсером жизней, и делает заманчивое предложение. Режиссеру предстоит принять свое самое главное решение, а Фильм его Жизни ожидает непредсказуемый финал.