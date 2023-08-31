Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Несвятая Валентина» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Тьюздей
Постер фильма Тьюздей
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Тьюздей

Тьюздей

Tuesday 18+
Напомним о выходе в прокат
Тьюздей - trailer
Тьюздей  trailer
Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 19 сентября 2024
Премьера в мире 31 августа 2023
Дата выхода
1 августа 2024 Аргентина
4 июля 2024 Бразилия
9 августа 2024 Великобритания 15
26 сентября 2024 Гватемала
1 августа 2024 Доминиканская Республика
9 августа 2024 Испания 18
14 июня 2024 Канада
26 сентября 2024 Коста-Рика
27 июня 2024 Мексика B
14 июня 2024 США R
1 августа 2024 Чили TE+7
14 января 2026 Южная Корея 12
Сборы в мире $760 443
Производство A24, BBC Film, British Film Institute (BFI)
Другие названия
Tuesday, Ayrılış, Tuesday - O Último Abraço, Tuesday, abrazando la vida, Tuesday: El último abrazo, Тьюздей
Режиссер
Даина Ониунас-Пусич
В ролях
Аринзе Кин
Аринзе Кин
Лола Петтикрю
Джулия Луис-Дрейфус
Джулия Луис-Дрейфус
Леа Харви
Леа Харви
Джей Симпсон
Джей Симпсон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Тьюздей - смотреть в онлайн-кинотеатре

Тьюздей

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Киноляпы

Хотя действие фильма происходит в Великобритании, выключатель, по-видимому, установлен в положении, характерном для США, а не для Великобритании; любой человек с минимальными навыками может легко снять накладку выключателя и перевернуть её. Также возможно, что выключатель просто неправильно установили при строительстве дома.

Цитаты
Death Бога нет — не в человеческом понимании. Но загробная жизнь существует. Эхо, которое ты оставляешь: наследие, твоя память. Это, это — загробная жизнь Тьюздей. Как ты её проживёшь, так проживёт и она.
Трейлеры фильма Все трейлеры
Тьюздей - trailer
Тьюздей Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше