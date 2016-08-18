Повелители снов, 2015

Перед вами российская лента «Повелители снов» от дебютантки Ирины Багровой. Главную роль в картине сыграл Александр Балуев («Герой», «Две женщины», «Турецкий гамбит»). В проекте приняли участие и молодые звёзды, среди которых Дмитрий Едальцев («Гороскоп на удачу»), Анастасия Пронина («Тряпичный союз»), Софья Лебедева («А зори здесь тихие…») и другие.

Фильм «Повелители снов» расскажет об эксцентричном мужчине, который изобрёл устройство для передачи снов на расстоянии и организовал собственную «Корпорацию снов». Это изобретение вполне может изменить мир, но для начала его необходимо протестировать на обычных людях. Его команда трудится день и ночь ради будущего успеха этого творения, и в то же время между молодыми людьми образуется запутанный клубок взаимоотношений.