Повелители снов, 2015

Перед вами российская лента «Повелители снов» от дебютантки Ирины Багровой. Главную роль в картине сыграл Александр Балуев («Герой», «Две женщины», «Турецкий гамбит»). В проекте приняли участие и молодые звёзды, среди которых Дмитрий Едальцев («Гороскоп на удачу»), Анастасия Пронина («Тряпичный союз»), Софья Лебедева («А зори здесь тихие…») и другие.
Фильм «Повелители снов» расскажет об эксцентричном мужчине, который изобрёл устройство для передачи снов на расстоянии и организовал собственную «Корпорацию снов». Это изобретение вполне может изменить мир, но для начала его необходимо протестировать на обычных людях. Его команда трудится день и ночь ради будущего успеха этого творения, и в то же время между молодыми людьми образуется запутанный клубок взаимоотношений.
- Режиссёр и автор фильма Ирина Багрова, а также её со-сценарист Роман Качанов играли вместе эпизодические роли в фильме «Криминальный блюз»
- Бюджет картины «Повелители снов» составил 40 миллионов рублей
- Композитор фильма Павел Есенин написал музыку к трём первым «Ёлкам» и к обеим частям картины «Духless»
Корпорация снов уже десять лет успешно производит самые разные сны: романтические, приключенческие, сны для детей, сны для взрослых. Но тут один из создателей снов — Гриша изобретает революционный прибор для передачи снов на расстоянии. Это нововведение, которое может изменить мир, подобно Интернету. Теперь сны можно будет транслировать онлайн, а при повышении мощности прибора даже передавать свои мысли. Вместе со своими друзьями предприимчивым Алексеем и редактором снов Елизаветой Григорий разрабатывает новую технологию и подрывает устойчивость самой корпорации…