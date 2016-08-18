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Повелители снов Повелители снов
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Повелители снов, 2015

2015 / Россия
2.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 1.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами российская лента «Повелители снов» от дебютантки Ирины Багровой. Главную роль в картине сыграл Александр Балуев («Герой», «Две женщины», «Турецкий гамбит»). В проекте приняли участие и молодые звёзды, среди которых Дмитрий Едальцев («Гороскоп на удачу»), Анастасия Пронина («Тряпичный союз»), Софья Лебедева («А зори здесь тихие…») и другие.

Фильм «Повелители снов» расскажет об эксцентричном мужчине, который изобрёл устройство для передачи снов на расстоянии и организовал собственную «Корпорацию снов». Это изобретение вполне может изменить мир, но для начала его необходимо протестировать на обычных людях. Его команда трудится день и ночь ради будущего успеха этого творения, и в то же время между молодыми людьми образуется запутанный клубок взаимоотношений.

- Режиссёр и автор фильма Ирина Багрова, а также её со-сценарист Роман Качанов играли вместе эпизодические роли в фильме «Криминальный блюз»

- Бюджет картины «Повелители снов» составил 40 миллионов рублей

- Композитор фильма Павел Есенин написал музыку к трём первым «Ёлкам» и к обеим частям картины «Духless»

Корпорация снов уже десять лет успешно производит самые разные сны: романтические, приключенческие, сны для детей, сны для взрослых. Но тут один из создателей снов — Гриша изобретает революционный прибор для передачи снов на расстоянии. Это нововведение, которое может изменить мир, подобно Интернету. Теперь сны можно будет транслировать онлайн, а при повышении мощности прибора даже передавать свои мысли. Вместе со своими друзьями предприимчивым Алексеем и редактором снов Елизаветой Григорий разрабатывает новую технологию и подрывает устойчивость самой корпорации…

2.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 1.4
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 18 августа 2016
Премьера в мире 18 августа 2016
Возраст 12+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Ирина Багрова
Ирина Багрова
В ролях
Александр Балуев
Александр Балуев
Дмитрий Ендальцев
Дмитрий Ендальцев
Анастасия Пронина
Анастасия Пронина
Софья Лебедева
Софья Лебедева
Дмитрий Соколов
Дмитрий Соколов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Повелители снов 1 постер
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Наша рецензия
Сон – дело тонкое. Он капризен, он своенравен – он как кошка, которая гуляет сама по себе. И не тебе решать, что ты увидишь сегодня ночью – твой сон составляет меню, твой сон диктует тебе свои правила. Однако человеку разумному терпеть подобное своеволие как минимум оскорбительно. А потому люди из ближайшего будущего капризного монстра по имени «сон» приручить смогут. И научатся им управлять. Возникнет «Корпорация сновидений», где специально обученные…
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17 августа 2016 16:17
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