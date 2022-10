Чем дальше в лес..., 2014

Первыми тремя утвержденными на роли в “Чем дальше в лес…” артистами стали Мерил Стрип, Джонни Депп и Джеймс Корден.

По словам Джонни Деппа, при создании своего образа он вдохновлялся озорным волком-стилягой из мультфильмов Эйвери Текса 1940-х гг.

“Чем дальше в лес…” – третий по счету мюзикл для актрисы Кристин Барански. В 2002 году она снялась в роли журналистки Мэри Саншайн в “Чикаго” того же Роба Маршалла, а в 2008 году сыграла подругу героини Мерил Стрип в Mamma Mia! Филлиды Ллойд.

Эмили Блант прослушивалась на роль Жены Пекаря – женщины, которая отчаянно хочет ребенка, но из-за проклятия Ведьмы не способна иметь детей. Спустя неделю после утверждения на роль Блант узнала о том, что беременна.

Для исполнительницы роли Люсинды Люси Панч это уже четвертый раз, когда она играет злую сводную сестру Золушки. Ранее Панч воплотила этот образ в фильмах “Золушка” (2000), “Заколдованная Элла” (2004) и “Сказки для взрослых” (2008).

На сессии с фанатами исполнитель роли Пекаря Джеймс Корден вспомнил одну из репетиций, на которой едва не произошел несчастный случай. В процессе игры Мерил Стрип запрыгнула на стол, и ее нога запуталась в костюме. Стрип пошатнулась, и ей грозило падение головой прямо на бетонный пол. Корден признался, что и он, и Роб Маршалл буквально оцепенели от страха. Актрису подхватила и спасла Эмили Блант, которая на тот момент была беременна.

В канонической версии сказки о Золушке у героини хрустальные туфельки, но в мюзикле “Чем дальше в лес…” они сделаны из золота, как и в оригинальной сказке братьев Гримм.

На пробах к фильму Крис Пайн, получивший в итоге роль самовлюбленного Прекрасного Принца, исполнял песню Фрэнка Синатры “Fly Me to the Moon” (“Унеси меня на Луну”).

На экранизацию “Into the Woods” Роба Маршалла вдохновило выступление Барака Обамы на мемориальной службе, посвященной десятилетию со дня событий 11 сентября 2001. В своей речи перед семьями жертв президент – намеренно или невольно – процитировал строки композиции "No One is Alone" (“Никто не одинок”) из знаменитого бродвейского мюзикла.

Основные съемки проходили в лондонской студии Shepperton Studios, а дополнительные – в Дуврском замке, Гамблдене, аббатстве Уэверли и Ричмонд-парке. Древние сосны в Большом Виндзорском парке использовались для многих сцен в лесу, а мелодраматический дуэт “Агония” был снят на искусственном водопаде на озере Вирджиния Уотер.