Чем дальше в лес..., 2014

Киномюзикл “Чем дальше в лес…” соединил в себе самые фантастические истории и свел вместе героев самых разных сказок.
Вот Золушку, мечтающую попасть на бал, изводят ее мачеха и сводные сестры. А вот Прекрасный Принц только и делает, что любуется собой. Посреди чащи Красная Шапочка, отправившись на поиски хлеба для бабушки, встречает Волка-пижона. А не так далеко от них мальчик по имени Джек готовится продать свою корову Беляночку и пока еще не подозревает, что взамен получит волшебные бобы.
И где-то совсем рядом в высокой башне под строгим присмотром Ведьмы томится в ожидании своего спасителя прекрасная Рапунцель, а ее надзирательница тем временем грезит о возвращении молодости. Ради своей мечты колдунья заключает сделку с местным Пекарем, которого она когда-то прокляла. В обмен на снятие проклятья и долгожданное дитя она просит достать ингредиенты для молодильного зелья – белую корову, алый плащ, прядь светлых волос и золотые туфельки.
После того, как Ведьма возвращает себе свой прежний прекрасный облик, герои вроде бы обретают наконец-то свое “долго и счастливо”, но на деле все самые захватывающие приключения ждут их впереди...
Первыми тремя утвержденными на роли в “Чем дальше в лес…” артистами стали Мерил Стрип, Джонни Депп и Джеймс Корден.
По словам Джонни Деппа, при создании своего образа он вдохновлялся озорным волком-стилягой из мультфильмов Эйвери Текса 1940-х гг.
“Чем дальше в лес…” – третий по счету мюзикл для актрисы Кристин Барански. В 2002 году она снялась в роли журналистки Мэри Саншайн в “Чикаго” того же Роба Маршалла, а в 2008 году сыграла подругу героини Мерил Стрип в Mamma Mia! Филлиды Ллойд.
Эмили Блант прослушивалась на роль Жены Пекаря – женщины, которая отчаянно хочет ребенка, но из-за проклятия Ведьмы не способна иметь детей. Спустя неделю после утверждения на роль Блант узнала о том, что беременна.
Для исполнительницы роли Люсинды Люси Панч это уже четвертый раз, когда она играет злую сводную сестру Золушки. Ранее Панч воплотила этот образ в фильмах “Золушка” (2000), “Заколдованная Элла” (2004) и “Сказки для взрослых” (2008).
На сессии с фанатами исполнитель роли Пекаря Джеймс Корден вспомнил одну из репетиций, на которой едва не произошел несчастный случай. В процессе игры Мерил Стрип запрыгнула на стол, и ее нога запуталась в костюме. Стрип пошатнулась, и ей грозило падение головой прямо на бетонный пол. Корден признался, что и он, и Роб Маршалл буквально оцепенели от страха. Актрису подхватила и спасла Эмили Блант, которая на тот момент была беременна.
В канонической версии сказки о Золушке у героини хрустальные туфельки, но в мюзикле “Чем дальше в лес…” они сделаны из золота, как и в оригинальной сказке братьев Гримм.
На пробах к фильму Крис Пайн, получивший в итоге роль самовлюбленного Прекрасного Принца, исполнял песню Фрэнка Синатры “Fly Me to the Moon” (“Унеси меня на Луну”).
На экранизацию “Into the Woods” Роба Маршалла вдохновило выступление Барака Обамы на мемориальной службе, посвященной десятилетию со дня событий 11 сентября 2001. В своей речи перед семьями жертв президент – намеренно или невольно – процитировал строки композиции "No One is Alone" (“Никто не одинок”) из знаменитого бродвейского мюзикла.
Основные съемки проходили в лондонской студии Shepperton Studios, а дополнительные – в Дуврском замке, Гамблдене, аббатстве Уэверли и Ричмонд-парке. Древние сосны в Большом Виндзорском парке использовались для многих сцен в лесу, а мелодраматический дуэт “Агония” был снят на искусственном водопаде на озере Вирджиния Уотер.
Золушка мечтает попасть на бал, Пекарь, когда-то проклятый Ведьмой, и его Жена горюют о том, что у них нет ребенка, Джек хочет, чтобы его корова Беляночка наконец-то дала молоко, его Мать мечтает быть богатой, а Красной Шапочке очень нужен каравай хлеба — гостинец для Бабушки, которая живет в лесу… и, может быть, немного сластей для себя лично.
Наконец, Ведьма, живущая по соседству с Пекарем, мечтает вернуть себе молодость и красоту, которые она утратила по несчастному стечению обстоятельств. Для этого она предлагает Пекарю в обмен на снятие проклятия помочь ей и добыть необходимые составляющие для волшебного напитка: корову, белую, как молоко, плащ, красный как кровь, прядь волос, желтых, как кукуруза, и золотые туфельки…