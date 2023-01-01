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Заколдованная пещера
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Заколдованная пещера, 2022

2022 / Словакия / Чехия / Венгрия
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О фильме

В глубине леса одного из королевств Словакии находится соляная пещера, которая уже несколько веков обеспечивает жителей средствами к существованию. Чудесная пещера полна соли и несметных сокровищ, однако все жители знают, что можно брать любое количество соли, но ни в коем случае нельзя прикасаться к сокровищам. Однажды кто-то нарушает запрет, и огромная волчица преграждает людям вход в пещеру. Жители страдают от недостатка соли, запасы которой теперь невозможно пополнить. Чтобы спасти ранее процветающее королевство, братья-принцы решают убить кровожадное животное. Один из братьев внезапно исчезает в водах небольшого озера неподалеку от заколдованной пещеры. Кто же теперь спасет королевство от волчицы и найдет потерянного принца?

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Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
В ролях
Татьяна Паугофова
Карел Добры
Предраг Бьелац
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Заколдованная пещера 1 постер
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Заколдованная пещера
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Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
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