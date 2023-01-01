Заколдованная пещера, 2022

В глубине леса одного из королевств Словакии находится соляная пещера, которая уже несколько веков обеспечивает жителей средствами к существованию. Чудесная пещера полна соли и несметных сокровищ, однако все жители знают, что можно брать любое количество соли, но ни в коем случае нельзя прикасаться к сокровищам. Однажды кто-то нарушает запрет, и огромная волчица преграждает людям вход в пещеру. Жители страдают от недостатка соли, запасы которой теперь невозможно пополнить. Чтобы спасти ранее процветающее королевство, братья-принцы решают убить кровожадное животное. Один из братьев внезапно исчезает в водах небольшого озера неподалеку от заколдованной пещеры. Кто же теперь спасет королевство от волчицы и найдет потерянного принца?