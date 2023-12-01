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Forgotten Christmas Forgotten Christmas
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Snekker Andersen og den vesle bygda som glømte at det var jul

Forgotten Christmas, 2019

2019 / Норвегия
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мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 1 декабря 2023
Возраст 18+
Режиссер
Андреа Экербом
Андреа Экербом
В ролях
Тронд Эспен Сейм
Андерс Баасмо Кристиансен
Андерс Баасмо Кристиансен
Мари Блокхус
Мари Блокхус
Ян Гуннар Рёйсе
Ян Гуннар Рёйсе
Марианне Крогнесс
Марианне Крогнесс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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5.9 IMDb
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Постер фильма Forgotten Christmas 6 постеров
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Кадры из фильма Все кадры
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