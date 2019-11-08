Forgotten Christmas, 2019

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Постер фильма В поисках Рождества
5.9
Киноафиша Фильмы В поисках Рождества
5.9

В поисках Рождества

, 2019
Snekker Andersen og den vesle bygda som glømte at det var jul
Норвегия / драма, семейный, фэнтези / 18+
Постер фильма В поисках Рождества
5.9

О фильме

Жители небольшой деревушки обладают удивительной особенностью — когда наступает 24 декабря, они забывают о празднике. Только девочка Элиза просыпается утром со странным чувством. Безуспешно она пытается объяснить семье и друзьям, что этот день чем-то отличается от других. Элиза в одиночку отправляется в невероятное путешествие и благодаря новым и неожиданным знакомствам вновь открывает для себя радость Рождества. Теперь она должна сделать так, чтобы вся ее деревня вспомнила о празднике.

В ролях

Тронд Эспен Сейм
Snekker Andersen
Андерс Баасмо Кристиансен
Андерс Баасмо Кристиансен
Julenissen
Мари Блокхус
Мари Блокхус
Tante Maja
Ян Гуннар Рёйсе
Ян Гуннар Рёйсе
Postmann Ole
Марианне Крогнесс
Марианне Крогнесс
Ordføreren
Торбьорн Харр
Торбьорн Харр
Miriam Kolstad Strand
Elise
Кристиэн Сколмен
Far
Aleksander Ottesen-Kaalstad
Børre
Ола Отнес
Raymond Kverken
Torunn Lødemel Stokkeland
Fru Gundersen
Режиссер Андреа Экербом
Сценарист Альф Пройсен, Юн Коре Роке, Харальд Розенлёв-Эег, Ларс Гудместад
Композитор Stein Johan Grieg Halvorsen, Eyvind Andreas Skeie
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Норвегия
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 19 декабря 2019
Премьера в мире 8 ноября 2019
Дата выхода
1 декабря 2023 Болгария
11 ноября 2021 Германия
8 ноября 2019 Норвегия A
Бюджет 28 200 000 NOK
Сборы в мире $4 958 228
Производство Fantefilm, Seven Film Romania, Showmine
Другие названия
Snekker Andersen og den vesle bygda som glømte at det var jul, Forgotten Christmas, Le mystère de Noël, Az elfeledett karácsony, El Nadal oblidat, Elise und das vergessene Weihnachtsfest, Hungarian title: Az elfeledett karácsony, Il Natale dimenticato, La Navidad Olvidada, Mikołaj w każdym z nas 2, Snedker Andersen og julenissen - Den lille by som glemte at det var jul, Snekker Andersen & Julenissen: Den vesle bygda som glømte at det var jul, Snekker Andersen og Julenissen og den vesle bygda som glømte at det var jul, Snickare Andersson och Jultomten: Byn som glömde julen, Sukeisti Kaledu seneliai 2. Pamirstos Kaledos, Unustatud jõulud, Ξεχασμένα Χριστούγεννα, В поисках Рождества, À la recherche de Noël, Τα ξεχασμένα Χριστούγεννα

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Обновлено 2 декабря 2025

Отзывы о фильме

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