Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Приключения Тедди"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Сергий против нечисти 2
Сергий против нечисти 2, 2022
2022 / Россия
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Жанр:
комедия
ужасы
Пойду
0
Не пойду
0
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Год выпуска
2022
Премьера в России
2 февраля 2023
Премьера в мире
2 февраля 2023
Прокатчик
КароПрокат
Режиссер
Кирилл Кузин
В ролях
Валерий Борисов
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сердце пармы
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, исторический, драма
Ёлки 9
Отзывы
2022, Россия, комедия
Черная Пантера: Ваканда навеки
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Тайный Санта
Написать отзыв
2022, Россия, мелодрама, комедия
Приключения Тедди
Рецензия
Отзывы
2022, Норвегия, семейный
Тень. Взять Гордея
Написать отзыв
2022, Россия, детектив, триллер
Треугольник печали
Рецензия
Отзывы
2022, Швеция / США / Франция, драма
Щелкунчик и волшебная флейта
Написать отзыв
2022, Россия, детский
Ламборгини: Человек-легенда
Отзывы
2022, Италия, драма, биография
На ощупь
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, драма, триллер
Заклятье: 13-й этаж
Отзывы
2022, Индонезия, драма, ужасы, детектив
Призраки прошлого
Рецензия
Написать отзыв
2022, США, ужасы
Related video
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян