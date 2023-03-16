Сергий против нечисти 2, 2022

Фильм является полнометражным продолжением российского сериала с Романом Маякиным в главной роли. Многосерийный проект «Сергий против нечисти» вышел в онлайн-кинотеатре KION в начале 2022 года. В полнометражном продолжении сериала актеры вернулись к своим ролям, как и многие другие их коллеги по съемочной площадке.
Фильм сохранил атмосферу оригинального проекта, сочетая в себе смесь нескольких жанров – городского фэнтези, хоррора, черной комедии и полицейской процедурной драмы.
Первый сезон сериала «Сергий против нечисти» пришелся по душе как зрителям, так и критикам. На фестивале сериалов «Пилот» проект удостоился награды с формулировкой «за мастерское смешение жанров».
Специально для роли в проекте Роман Маякин отрастил густую бороду и длинные волосы.
Авторы ленты относят жанр картины к детективному мистическому комиксу.
К проекту немого кино Якова Протазанова, который вышел в 1918 году, данная картина не имеет никакого отношения.
Злодеи уже на подходе – генно-модифицированный Змей Горыныч, банда домовых, Вий терроризируют людей и пытаются взять власть в свои руки. Кто даст им отпор, если не Сергий и Катя! Но смогут ли герои противостоять нечисти и одновременно разобраться в личной жизни?
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