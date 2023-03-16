Сергий против нечисти 2, 2022

Фильм является полнометражным продолжением российского сериала с Романом Маякиным в главной роли. Многосерийный проект «Сергий против нечисти» вышел в онлайн-кинотеатре KION в начале 2022 года. В полнометражном продолжении сериала актеры вернулись к своим ролям, как и многие другие их коллеги по съемочной площадке.

Фильм сохранил атмосферу оригинального проекта, сочетая в себе смесь нескольких жанров – городского фэнтези, хоррора, черной комедии и полицейской процедурной драмы.

Первый сезон сериала «Сергий против нечисти» пришелся по душе как зрителям, так и критикам. На фестивале сериалов «Пилот» проект удостоился награды с формулировкой «за мастерское смешение жанров».

Специально для роли в проекте Роман Маякин отрастил густую бороду и длинные волосы.

Авторы ленты относят жанр картины к детективному мистическому комиксу.

К проекту немого кино Якова Протазанова, который вышел в 1918 году, данная картина не имеет никакого отношения.