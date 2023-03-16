Сергий против нечисти 2, 2022

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Постер фильма Сергий против нечисти. Шабаш
6.8
Сергий против нечисти. Шабаш - Трейлер
Киноафиша Фильмы Сергий против нечисти. Шабаш
6.8

Сергий против нечисти. Шабаш

, 2023
Sergiy protiv nechisti. Shabash
Россия / фэнтези, комедия / 18+
Комедийный хоррор о бывшем священнике и следователе, которые сражаются со злодеями русского фольклора
Трейлеры
Постер фильма Сергий против нечисти. Шабаш
6.8
Сергий против нечисти. Шабаш - Трейлер
Сергий против нечисти. Шабаш  Трейлер

Факты

О фильме

Фильм является полнометражным продолжением российского сериала с Романом Маякиным в главной роли. Многосерийный проект «Сергий против нечисти» вышел в онлайн-кинотеатре KION в начале 2022 года. В полнометражном продолжении сериала актеры вернулись к своим ролям, как и многие другие их коллеги по съемочной площадке.

Фильм сохранил атмосферу оригинального проекта, сочетая в себе смесь нескольких жанров – городского фэнтези, хоррора, черной комедии и полицейской процедурной драмы. 

Первый сезон сериала «Сергий против нечисти» пришелся по душе как зрителям, так и критикам. На фестивале сериалов «Пилот» проект удостоился награды с формулировкой «за мастерское смешение жанров».

Специально для роли в проекте Роман Маякин отрастил густую бороду и длинные волосы.

Авторы ленты относят жанр картины к детективному мистическому комиксу. 

К проекту немого кино Якова Протазанова, который вышел в 1918 году, данная картина не имеет никакого отношения.

Злодеи уже на подходе – генно-модифицированный Змей Горыныч, банда домовых, Вий терроризируют людей и пытаются взять власть в свои руки. Кто даст им отпор, если не Сергий и Катя! Но смогут ли герои противостоять нечисти и одновременно разобраться в личной жизни?

В ролях

Роман Маякин
Роман Маякин
Sergiy
Лукерья Ильяшенко
Лукерья Ильяшенко
Katya Zemtsova
Дмитрий Куличков
Дмитрий Куличков
Krakin
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Игорь Жижикин
Игорь Жижикин
Евгений Коряковский
Евгений Коряковский
Олег Васильков
Олег Васильков
Нино Нинидзе
Нино Нинидзе
Сергей Степин
Сергей Степин
Анастасия Акатова
Анастасия Акатова
Gorynychikha
Валерий Борисов
Валерий Борисов
Politseyskiy
Ekaterina Bychkova
Режиссер Кирилл Кузин, Кирилл Кузин
Сценарист Евгений Русак, Кирилл Ситников, Olga Sitnikova
Композитор Anastasiya Zdeb
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 20 апреля 2023
Премьера в мире 16 марта 2023
Дата выхода
16 марта 2023 Россия КароПрокат
30 марта 2023 Казахстан 18+
30 марта 2023 Узбекистан
Бюджет 75 000 000 RUR
Сборы в мире $172 198
Производство Look Film, MTS Media
Другие названия
Sergiy protiv nechisti. Shabash, Сергий против нечисти. Шабаш

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 16 голосов
6.6 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Сергий против нечисти. Шабаш - Трейлер
Сергий против нечисти. Шабаш Трейлер
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Наша рецензия

Сергий продолжает мочить нечисть пачками. Теперь на большом экране.
Сергий продолжает мочить нечисть пачками. Теперь на большом экране. Сергий (Роман Маякин) продолжает свою деятельность по коммерческому уничтожению нечисти под кураторством настоятельницы Тетушки (Ирина Розанова). В какой-то момент к нему обращается бывшая напарница/возлюбленная Земцова (Лукерья Ильяшенко) – московская полиция снова встретилась с чем-то потусторонним, и обычными следственными методами дело не раскроешь. «Сергий против нечисти. Шабаш» – это продолжение веб-сериала от KION, выпущенного в прошлом году. Сериал…

Отзывы о фильме

gridneva2804 16 марта 2023, 15:14
Скучала, зевала , паниковала , грустила, смотрела в потолок , закрывала глаза , дремала , ушла и обрадовалась .
old_falc 26 марта 2023, 15:17
Фильм, как вырванная из сериала часть. Без предистории, без окончания - полная ерунда
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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