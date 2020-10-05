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Мелодия струнного дерева Мелодия струнного дерева
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Мелодия струнного дерева, 2020

2020 / Россия
5.7 Оцените
13 голосов
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О фильме

Фильм-дилогия о путешествиях Поэта Хлебникова и его Ка. По египетской мифологии, Ка — это жизненная сила в облике человека, существующая отдельно от своего «господина». Бессмертный двойник, сопровождающий Поэта в его творениях и временах. С одной стороны, это история о том, как фараон Эхнатон передает главному герою, Поэту, свое Ка. С другой — история любви Лейли и Медлума, героев одноименной поэмы Хлебникова. Как восточная и западная звезды, они встречаются на небосклоне. Действие фильма происходит в Петрограде времен Первой мировой войны. Однако герои Хлебникова свободно перемещаются в различных пространствах и временах. То оказываются в Древнем Египте, то попадают в окопы войны, то их затягивает черный квадрат Малевича, где с ними происходят удивительные кармические перевоплощения. Так кто же главный герой фильма — Поэт из сверхповести «Ка» или сам писатель, которого сравнивали с птицей за привычку стоять на одной ноге? Хлебников, спящий на подушке, набитой собственными рукописями? Наверное, на этот вопрос не ответил бы даже сам мастер литературных перевоплощений. Ирина Евтеева родилась в 1956 году. Профессор кафедры кино фото видео искусств СПбГИК, старший научный сотрудник Российского Института Истории Искусств, кандидат искусствоведения, С 1989 года Ирина Евтеева работает на базе киностудии «Ленфильм». Автор семи рукотворных фильмов, получивших множество призов престижных кинофестивалей, включая «Серебряного льва» Венеции («Клоун», 2002), премии Российской Киноакадемии «Золотой орел» («Маленькие трагедии», 2010), «Серебряного Св. Георгия» и приза NETPAC 37 Московского МКФ («Арвентур», 2015).

5.7 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 5 октября 2020
Возраст 18+
Режиссер
Ирина Евтеева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мелодия струнного дерева 2 постера
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