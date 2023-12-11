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Strangers

Незнакомцы , 2023

2023 / Великобритания / США
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о выходе в прокат
Год выпуска 2023
Премьера в мире 11 декабря 2023
Возраст 18+
Режиссер
Эндрю Хэй
Эндрю Хэй
В ролях
Джейми Белл
Джейми Белл
Пол Мескал
Пол Мескал
Эндрю Скотт
Эндрю Скотт
Клер Фой
Клер Фой
Камерон Эшплэнт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Незнакомцы 1 постер
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