Волшебный дракон, 2021

«Волшебный дракон» — семейная комедия совместного производства аниматоров из США и Китая. Типичный подросток становится обладателем чайника с джинном, готовым исполнить любое его желание. С этого момента скучная жизнь неудачника переворачивается с ног на голову.

Дин — студент из Шанхая, вынужденный подрабатывать после учебы в курьерской доставке. Парня то и дело преследуют неудачи: являясь выходцем из рабочего класса, он с трудом сводит концы с концами, девушки не обращают на лузера никакого внимания, а сокурсники не упускают возможности над ним подшутить. Все меняется, когда в руках у Дина оказывается старинный орнаментальный чайник, внутри которого обнаруживается розовый дракон Лонг, проживший в заточении тысячи лет. Он далеко не самый обычный волшебный джинн. В отличие от персонажей из детских сказок, гигантский крылатый ящер за словом в карман не полезет. Лонг подшучивает над своим новым хозяином при каждом удобном случае, но все же обязуется исполнить его самое заветное желание, за исключением единственного табу — любви.

Десять лет назад Дин дружил с девочкой Линой, по воле богатых родителей покинувшей тихий пригород. Будучи представителями разных социальных слоев, подростки расстались. Используя Лонга, Дин пытается вернуть дружбу с Линой, в глубине души питая к ней куда более серьезные чувства. Для воссоединения с любовью всей жизни студенту необходимо преодолеть немало преград. В частности, на его пути возникает китайская мафия, намеренная заполучить контроль над волшебным драконом. Удастся ли Дину защитить Лонга от вооруженных до зубов преступников?