Волшебный дракон, 2021

«Волшебный дракон» — семейная комедия совместного производства аниматоров из США и Китая. Типичный подросток становится обладателем чайника с джинном, готовым исполнить любое его желание. С этого момента скучная жизнь неудачника переворачивается с ног на голову.
Дин — студент из Шанхая, вынужденный подрабатывать после учебы в курьерской доставке. Парня то и дело преследуют неудачи: являясь выходцем из рабочего класса, он с трудом сводит концы с концами, девушки не обращают на лузера никакого внимания, а сокурсники не упускают возможности над ним подшутить. Все меняется, когда в руках у Дина оказывается старинный орнаментальный чайник, внутри которого обнаруживается розовый дракон Лонг, проживший в заточении тысячи лет. Он далеко не самый обычный волшебный джинн. В отличие от персонажей из детских сказок, гигантский крылатый ящер за словом в карман не полезет. Лонг подшучивает над своим новым хозяином при каждом удобном случае, но все же обязуется исполнить его самое заветное желание, за исключением единственного табу — любви.
Десять лет назад Дин дружил с девочкой Линой, по воле богатых родителей покинувшей тихий пригород. Будучи представителями разных социальных слоев, подростки расстались. Используя Лонга, Дин пытается вернуть дружбу с Линой, в глубине души питая к ней куда более серьезные чувства. Для воссоединения с любовью всей жизни студенту необходимо преодолеть немало преград. В частности, на его пути возникает китайская мафия, намеренная заполучить контроль над волшебным драконом. Удастся ли Дину защитить Лонга от вооруженных до зубов преступников?
Одним из продюсеров проекта выступил легендарный гонконгский актер Джеки Чан («Доспехи Бога», «Кто я?», «Полицейская история»). Также герой экшен-жанра озвучил дракона в китайской версии мультфильма. В США голос Лонга принадлежит Джону Чо («Поиск», «Звездный путь»).
Роль подростка Дина в китайском прокате озвучивал именитый оперный певец Ню Цзюньфэн. В американской версии данная роль отошла к актеру Джимми Вонгу из ремейка «Мулан».
«Волшебный дракон» — первый мультфильм, созданный на новой студии Base Animation, являющейся частью фирмы Base FX по визуальным эффектам. Основатели описывают свою задачу следующим образом: «создать в Китае анимацию мирового класса».
Дебют режиссера и сценариста Криса Аппельханса. Успех его анимационного фильма «Волшебный дракон» обернулся запуском в производство сиквела.
Премьера в Китае состоялась 15 января 2021 года, собрав свыше 25 млн долларов, тогда как американский релиз прошел на стриминговой платформе Netflix 11 июня.
Роль Лины озвучила австралийская актриса Наташа Лю Бордиццо («Пушки Акимбо», «Отель Мумбаи: Противостояние»), также известная как модель.
В числе продюсеров — Арон Уорнер, работавший над созданием «Шрэка» и «Муравья Антца».
Многие критики отмечают сюжетное сходство «Волшебного дракона» с классическим диснеевским мультфильмом «Аладдин». В обоих случаях рассказывается о столкновении молодого неудачника с эксцентричным магическим джинном, тогда как сюжет об исполнении желаний становится поводом для остроумных диалогов.
Обычный парень высвобождает из чайника розового дракона, исполняющего желания. Дракон много веков просидел в заточении, и теперь ему ужасно интересно, как за это время изменился мир.