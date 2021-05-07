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Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
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Аватар 5, 2028

2028 / США
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Напомним
о выходе в прокат
Год выпуска 2028
Премьера в России 21 декабря 2028
Премьера в мире 20 декабря 2028
Прокатчик Disney Studios
Режиссер
Джеймс Кэмерон
Джеймс Кэмерон
В ролях
Зои Салдана
Зои Салдана
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Мишель Йео
Мишель Йео
Джемейн Клемент
Джемейн Клемент
Сэм Уортингтон
Сэм Уортингтон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Аватар 5 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Саша Филаткина 7 мая 2021, 06:23
7 мая 2020 год , надеюсь будет интересный фильм)
User 18 марта 2022, 17:56
Я из 2022, тут пока всё не очень \nНадеюсь на преьмере фильма перечитать этот комментарий и порадоваться, что все хорошо
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Джеймс Кэмерон опасается, что сиквелы «Аватара» окажутся убыточными По его мнению, то, что он делает, — настоящая авантюра. 
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15 декабря 2021 10:09
Компания Disney сместила российские премьеры новых частей «Аватара» Джеймса Кэмерона Изменения коснулись и фильмов по «Звездным войнам».
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3 декабря 2021 17:00
Подводный экшн на новом кадре со съемок сиквела «Аватара» Производство продолжений уже возобновилось. 
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25 июня 2020 15:38
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