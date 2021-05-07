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Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек"
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Аватар 5
Avatar 5
Аватар 5, 2028
2028 / США
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о выходе в прокат
Год выпуска
2028
Премьера в России
21 декабря 2028
Премьера в мире
20 декабря 2028
Прокатчик
Disney Studios
Режиссер
Джеймс Кэмерон
В ролях
Зои Салдана
Сигурни Уивер
Мишель Йео
Джемейн Клемент
Сэм Уортингтон
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Отзывы о фильме
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Саша Филаткина
7 мая 2021, 06:23
7 мая 2020 год , надеюсь будет интересный фильм)
User
18 марта 2022, 17:56
Я из 2022, тут пока всё не очень \nНадеюсь на преьмере фильма перечитать этот комментарий и порадоваться, что все хорошо
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Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
Джеймс Кэмерон опасается, что сиквелы «Аватара» окажутся убыточными
По его мнению, то, что он делает, — настоящая авантюра.
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15 декабря 2021 10:09
Компания Disney сместила российские премьеры новых частей «Аватара» Джеймса Кэмерона
Изменения коснулись и фильмов по «Звездным войнам».
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3 декабря 2021 17:00
Подводный экшн на новом кадре со съемок сиквела «Аватара»
Производство продолжений уже возобновилось.
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25 июня 2020 15:38
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