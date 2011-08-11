Конан-Варвар, 2011

Движимый идеей мести за смерть отца, киммерийский вор и убийца Конан отправляется в поход, чтобы разыскать воеводу Халара Синха, самопровозглашенного Властелина Тени. Пока что он даже не подозревает, что сведение его личных счетов с чернокнижником решит судьбу всей Хайбории.
Благородный кельтский воин, варвар-меченосец Конан должен отомстить за убийство отца, кузнеца Корина и разрушение родной киммерийской деревни. Он отправляется на поиски жестокого вождя Халара Синха, пленившего прекрасную Тамару. Кровь этой таинственной женщины должна стать основным компонентом в магическом ритуале воскрешения древнего чудовища, которое принесет безумному вождю всевластие.