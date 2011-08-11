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Конан-Варвар Конан-Варвар
Киноафиша Фильмы Конан-Варвар
Conan the Barbarian

Конан-Варвар, 2011

2011 / США
6.8 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Движимый идеей мести за смерть отца, киммерийский вор и убийца Конан отправляется в поход, чтобы разыскать воеводу Халара Синха, самопровозглашенного Властелина Тени. Пока что он даже не подозревает, что сведение его личных счетов с чернокнижником решит судьбу всей Хайбории.

  • Съемки фильма проходили на Мальте и в Болгарии и продлились два месяца.
  • Еще в ходе переговоров по проекту, до окончательного утверждения на роль, Джейсон Момоа записался на интенсивную шестинедельную тренировочную программу в академии трюков и боевых искусств в Лос-Анджелесе.
  • Джейсон Момоа, по его собственному признанию, боится лошадей, поэтому все его сцены с верховой ездой приходилось снимать с участием дублеров.
  • Исполнителям ролей Конана и Тамары Джейсону Момоа и Рэйчел Николс предлагали роли Дракса и Гаморы в “Стражах Галактики” (2014). И Момоа, и Николс отказались от участия в проекте, и роли достались Дэйву Батисте и Зои Салдане соответственно.
  • До того как на роль Корина был утвержден Рон Перлман, переговоры велись с Дольфом Лундгреном и Микки Рурком. Любопытно, что Перлман ранее озвучивал самого Конана в видеоигре “Конан” (2007) и неизданном мультфильме “Конан: Красные ногти”.

Благородный кельтский воин, варвар-меченосец Конан должен отомстить за убийство отца, кузнеца Корина и разрушение родной киммерийской деревни. Он отправляется на поиски жестокого вождя Халара Синха, пленившего прекрасную Тамару. Кровь этой таинственной женщины должна стать основным компонентом в магическом ритуале воскрешения древнего чудовища, которое принесет безумному вождю всевластие.

6.8 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 18 августа 2011
Премьера в мире 11 августа 2011
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Маркус Ниспел
В ролях
Джейсон Момоа
Джейсон Момоа
Рэйчел Николс
Рэйчел Николс
Рон Перлман
Рон Перлман
Стивен Лэнг
Стивен Лэнг
Роуз МакГоуэн
Роуз МакГоуэн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Конан-Варвар 16 постеров
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Конан-Варвар

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Наша рецензия
Роберт Хауэрд, изобретатель конан-варварства и массы прочей дребедени, всегда пользовался в литературном мире примерно той же славой, какою пользовался в мире кинематографическом Эд Вуд. Хауэрд был добрым, искренним малым; единственная его проблема заключалась в том, что он катастрофически не умел писать рассказы, повести и романы. Несмотря на этот очевидный факт, перекрестный отец Конана, Кулла и Рыжей Сони охотно и в большом количестве сочинял рассказы, повести и романы, которые в один…
Читать
Олег Ушаков 4 марта 2023, 17:59
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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22 голоса
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Неожиданно: Netflix выпустит новый сериал о Конане-варваре Возможно, это начало новой крупномасштабной франшизы от Netflix.
Написать
1 октября 2020 14:04
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