Гномео и Джульетта, 2011

Действие разворачивается на родине Шекспира, в городке Стратфорд-на-Эйвоне, в двух соседских садах, украшенных глиняными гномами. Господином Капулетти и мисс Монтекки – соседи ненавидящие друг друга. Эта ненависть передалась и гномам, которые оживают как только люди отворачиваются и продолжают междоусобную вражду, начататую хозяевами. Гномео – лидер голубых гномов – на свою беду влюбляется в Джульетту – любимую дочь красных. Какая же теперь вражда? Любовь! Со счастливым концом и шутками в процессе. И все благодаря розовому фламинго