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Гномео и Джульетта Гномео и Джульетта
Киноафиша Фильмы Гномео и Джульетта
Gnomeo and Juliet

Гномео и Джульетта, 2011

2011 / США / Великобритания
8.1 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мистер Капулетти и миссис Монтекки – соседи и большие фанаты садоводства. У каждого из них в саду есть фигурки гномов, которые оживают, когда никто не видит, и продолжают вражду своих хозяев. Но однажды садовый гном Гномео Монтекки влюбляется в гномиху Джульетту Капулетти. Чувства, вспыхнувшие между ними, способны положить конец бессмысленной и беспощадной вражде синих и красных. 

  • Имя розового фламинго, Фезерстоун, – это дань уважения создателю оригинального украшения для газона в виде розового фламинго Дону Фезерстоуну. 
  • В фильме есть множество отсылок на творчество Уильяма Шекспира. Номера домов, 2B и Not 2B в начале – это отсылка на фразу “быть или не быть”; грузовики транспортной компании Розенкранца и Гильденстерна; Нанетт говорит “спокойной ночи, милый принц”, цитируя Горацио; цветок, из-за которого дерутся Гномео и Джульетта – это “цветок Купидона” из “Сна в летнюю ночь”; клей, который гномы используют, чтобы удерживать Джульетту на пьедестале, называется “Укрощение клея”, по аналогии с “Укрощение строптивой” и т.д.  
  • Знак на автобусе указывает на то, что действие происходит в Стратфорде-апон-Эйвоне, на родине Уильяма Шекспира. 

Действие разворачивается на родине Шекспира, в городке Стратфорд-на-Эйвоне, в двух соседских садах, украшенных глиняными гномами. Господином Капулетти и мисс Монтекки – соседи ненавидящие друг друга. Эта ненависть передалась и гномам, которые оживают как только люди отворачиваются и продолжают междоусобную вражду, начататую хозяевами. Гномео – лидер голубых гномов – на свою беду влюбляется в Джульетту – любимую дочь красных. Какая же теперь вражда? Любовь! Со счастливым концом и шутками в процессе. И все благодаря розовому фламинго

8.1 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 17 февраля 2011
Премьера онлайн 26 марта 2021
Премьера в мире 13 января 2011
Возраст 0+
Прокатчик Вест
Режиссер
Келли Эсбери
Келли Эсбери
В ролях
Эмили Блант
Эмили Блант
Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем
Джеймс МакЭвой
Джеймс МакЭвой
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Патрик Стюарт
Патрик Стюарт
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Гномео и Джульетта 11 постеров
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
berestovairis 24 апреля 2020, 12:56
Добрый мультик, о вражде двух садовых гномов, синих и красных. Юмор обеспечен, переживания за героев, лёгкая атмосфера. Детям такой мультик понравится.
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25 голосов
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