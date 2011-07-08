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Затихающие крики Затихающие крики
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Fading of the Cries

Затихающие крики, 2008

2008 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3
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Действие фильма разворачивается в небольшом городке. Девушка по имени Сара живет со своей матерью и младшей сестрой Джилл. Жизнь героини течет спокойно и размеренно до тех пор, пока она не находит среди вещей старинный амулет. Когда-то эту вещицу подарил Саре ее дядюшка, живший в доме с таинственной и зловещей репутацией. Могла ли девушка предугадать, что решив примерить украшение, устроит в родном городке самый настоящий зомби-апокалипсис? Что произошло? Кто тому виной? И какую роль в этой истории сыграет загадочный юноша, спасший Сару от мертвецов?

  • Режиссером и сценаристом фильма выступил Стивен Магвайр. «Затихающие крики» стали его дебютной работой. 
  • В одной из сцен фильма Сара и Джейкоб бредут по колено в воде. Однако несколько мгновений спустя, когда герои выходят на сушу и приближаются к крытому мосту, видно, что их брюки ниже колена абсолютно сухие. 
  • Брэд Дуриф и Холли Херш также снимались вместе в сериалах «Закон и порядок» (1990), «Мыслить как преступник» (2005). 
  • Брэд Дуриф, исполнивший в фильме одну из главных ролей, не раз появлялся в триллерах и фильмах ужасов. Вот только несколько подобных картин с его участием: «Ночная смена» (1990), «Невеста Чаки» (1998), «Письмо счастья» (2009).

В провинциальном американском городке материализуются силы Зла. Им противостоит группа подростков во главе с бесстрашной главной героиней, по имени Сара. Ей придется столкнуться с демонами, монстрами и с помощью своих друзей победить всех зловещих чудовищ.

3.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 8 июля 2011
Возраст 16+
Режиссер
Стивен Магвайр
В ролях
Брэд Дуриф
Брэд Дуриф
МакКензи Росман
Холли Херш
Джулия Вилан
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Затихающие крики 2 постера
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Затихающие крики
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