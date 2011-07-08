Затихающие крики, 2008

Действие фильма разворачивается в небольшом городке. Девушка по имени Сара живет со своей матерью и младшей сестрой Джилл. Жизнь героини течет спокойно и размеренно до тех пор, пока она не находит среди вещей старинный амулет. Когда-то эту вещицу подарил Саре ее дядюшка, живший в доме с таинственной и зловещей репутацией. Могла ли девушка предугадать, что решив примерить украшение, устроит в родном городке самый настоящий зомби-апокалипсис? Что произошло? Кто тому виной? И какую роль в этой истории сыграет загадочный юноша, спасший Сару от мертвецов?