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Постер фильма Мамула
4.1
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4.1

Мамула

, 2014
Mamula
Сербия, Черногория, Польша / драма, фэнтези, ужасы / 18+
Постер фильма Мамула
4.1

О фильме

Две американки приезжают к своему однокурснику из колледжа на отдых в Черногорию. Впереди ждет весёлый отдых и беззаботная неделя, как говорится - солнце, море, пляж. Но однажды, проплывая мимо загадочного острова-крепости Мамула, они решают заглянуть туда. Но у Мамулы свои страшные секреты. Остров не совсем необитаем. И встреча с его обитателями несёт неминуемую смерть, ведь их голоса поют для тебя страшную и прекрасную песню ужаса и зовут прямо в ад...

В ролях

Кристина Клебе
Кристина Клебе
Kelly
Драган Мичанович
Boban
Слободан Стефанович
Alex
София Раевич
Yasmin
Наталия Гуслистая
Наталия Гуслистая
Lucy
Zorana Kostic Obradovic
Scylla the Nymph
Миодраг Крстович
Миодраг Крстович
The Guardian
Франко Неро
Франко Неро
Niko
Jelena Rakocevic
Ana
Janko Cekic
Sergej
Режиссер Milan Todorović
Сценарист Марко Бацкович, Barry Keating, Milan Konjevic
Композитор Nikola Jeremic
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Сербия / Черногория / Польша
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в мире 8 марта 2014
Дата выхода
29 июня 2015 Великобритания 15
29 августа 2014 Германия 18
26 августа 2014 США NR
8 марта 2014 Сербия
Сборы в мире $126 005
Производство Viktorija Film, Talking Wolf Productions, Jerry Catering Service
Другие названия
Mamula, Killer Mermaid, Nymph, A Sereia Assassina, Dark Sea, Katil Jalpari, Killer Mermaids, Mysteriös. Verführerisch. Tödlich., Nimfa, Sát Nhân Nàng Tiên Cá, Sirena, Sirena ubojica, Мамула, Нимфа, マーメイド NYMPH

Рейтинг фильма

4.1
Оцените 10 голосов
4.1 IMDb
Обновлено 4 сентября 2023

Цитаты

Niko Теперь у сирен есть оружие еще более смертоносное, чем их песня — их молчание. И хотя, надо признать, такого никогда не происходило, возможно, кто-то и мог ускользнуть от их пения; но от их молчания — уж точно никогда.

Отзывы о фильме

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