Пит и его дракон, 2016

Новый фильм компании Disney, как всегда, станет волшебным и сказочным путешествием для всей семьи. Режиссёром ленты о мальчике и драконе стал Дэвид Лоури, у которого за спиной весьма богатый опыт в кинематографе. Его картина «В бегах» стала триумфатором фестиваля «Сандэнс», а также была отмечена в Каннах. Но лента такого масштаба, как «Пит и его дракон» подвернулась автору впервые. Роль Пита сыграл уже мелькавший на вторых планах в сериалах «Подпольная империя» и «В поле зрения» Оукс Фигли. Для него это первая большая роль. Также в фильме снялись Брайс Даллас Ховард из «Прислуги» и «Мира Юрского периода», обладатель «Оскара» за режиссуру Роберт Редфорд («Афера», «Какими мы были») и Карл Урбан из «Стартрека».

В центре сюжета мальчик, который в раннем возрасте стал сиротой. Его усыновили, однако он так и не смог привыкнуть к новым родителям. Поэтому Пит сбегает от них в лес. Когда мальчика нашли, оказалось, что он провёл там целых 6 лет. Взрослые ломают головы над тем, как же он сумел выжить. К тому же Пит утверждает, что он всё это время был не один, а его верным помощником стал самый настоящий дракон. Поверят ли взрослые в такую историю?