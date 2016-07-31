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Пит и его дракон Пит и его дракон
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Pete's Dragon

Пит и его дракон, 2016

2016 / США
7.4 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Новый фильм компании Disney, как всегда, станет волшебным и сказочным путешествием для всей семьи. Режиссёром ленты о мальчике и драконе стал Дэвид Лоури, у которого за спиной весьма богатый опыт в кинематографе. Его картина «В бегах» стала триумфатором фестиваля «Сандэнс», а также была отмечена в Каннах. Но лента такого масштаба, как «Пит и его дракон» подвернулась автору впервые. Роль Пита сыграл уже мелькавший на вторых планах в сериалах «Подпольная империя» и «В поле зрения» Оукс Фигли. Для него это первая большая роль. Также в фильме снялись Брайс Даллас Ховард из «Прислуги» и «Мира Юрского периода», обладатель «Оскара» за режиссуру Роберт Редфорд («Афера», «Какими мы были») и Карл Урбан из «Стартрека».

В центре сюжета мальчик, который в раннем возрасте стал сиротой. Его усыновили, однако он так и не смог привыкнуть к новым родителям. Поэтому Пит сбегает от них в лес. Когда мальчика нашли, оказалось, что он провёл там целых 6 лет. Взрослые ломают головы над тем, как же он сумел выжить. К тому же Пит утверждает, что он всё это время был не один, а его верным помощником стал самый настоящий дракон. Поверят ли взрослые в такую историю?

- Фильм «Пит и его дракон» снят по рассказу Сетона Миллера и С. С. Филда. До этого он уже был экранизирован студией Disney

- Дракон в мультфильме сделан полностью с использованием технологии CGI компанией Weta Digital, которая также работала над картинами «Большой и добрый великан», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Дэдпул» и многими другими

- Съёмки проходили на различных локациях Новой Зеландии

- Композитором стал Дэниэл Харт, который писал музыку для самого успешного фильма Дэвида Лоури «В бегах»

В течение многих лет Мистер Мичем забавлял местных детишек сказочными историями о свирепом драконе, обитающим на севере, глубоко в лесах. Для его дочери Грейс все эти истории казались ничем иным как выдумкой, ровно до тех пор, пока она не встретила в лесу маленького мальчика по имени Пит. Пит уже долгое время живет в диком лесу, у него нет ни дома, ни семьи, зато есть замечательный друг – огромный зеленый дракон Эллиот. Грейс решает разгадать историю юного Пита, узнать всю правду о его семье и загадочном драконе, о котором ходит так много слухов и легенд. Новое приключение Disney на основе одной из самых захватывающих и добрых историй про настоящую дружбу мальчика и его верного дракона.

7.4 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 11 августа 2016
Премьера в мире 31 июля 2016
Возраст 6+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Дэвид Лоури
Дэвид Лоури
В ролях
Брайс Даллас Ховард
Брайс Даллас Ховард
Роберт Редфорд
Роберт Редфорд
Карл Урбан
Карл Урбан
Уэс Бентли
Уэс Бентли
Уна Лоуренс
Уна Лоуренс
Все актеры и съемочная группа
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Пит и его дракон
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Самый обычный мальчик Пит оказывается один в самом обычном лесу после аварии, в которой погибают его родители. Там он встречает совсем не обычного дракона, с которым целых 6 лет живёт не самой обычной жизнью. Но, в конце концов, ребёнка находят люди, а вместе с ним  они обнаруживают удивительное огнедышащее существо, на которое объявляют не менее масштабную охоту, чем на Кинг Конга. Вся эта история уместилась в самый обычный сценарий, и на экраны вышла самая обычная сказка под названием…
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