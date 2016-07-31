Пит и его дракон, 2016

Новый фильм компании Disney, как всегда, станет волшебным и сказочным путешествием для всей семьи. Режиссёром ленты о мальчике и драконе стал Дэвид Лоури, у которого за спиной весьма богатый опыт в кинематографе. Его картина «В бегах» стала триумфатором фестиваля «Сандэнс», а также была отмечена в Каннах. Но лента такого масштаба, как «Пит и его дракон» подвернулась автору впервые. Роль Пита сыграл уже мелькавший на вторых планах в сериалах «Подпольная империя» и «В поле зрения» Оукс Фигли. Для него это первая большая роль. Также в фильме снялись Брайс Даллас Ховард из «Прислуги» и «Мира Юрского периода», обладатель «Оскара» за режиссуру Роберт Редфорд («Афера», «Какими мы были») и Карл Урбан из «Стартрека».
В центре сюжета мальчик, который в раннем возрасте стал сиротой. Его усыновили, однако он так и не смог привыкнуть к новым родителям. Поэтому Пит сбегает от них в лес. Когда мальчика нашли, оказалось, что он провёл там целых 6 лет. Взрослые ломают головы над тем, как же он сумел выжить. К тому же Пит утверждает, что он всё это время был не один, а его верным помощником стал самый настоящий дракон. Поверят ли взрослые в такую историю?
- Фильм «Пит и его дракон» снят по рассказу Сетона Миллера и С. С. Филда. До этого он уже был экранизирован студией Disney
- Дракон в мультфильме сделан полностью с использованием технологии CGI компанией Weta Digital, которая также работала над картинами «Большой и добрый великан», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Дэдпул» и многими другими
- Съёмки проходили на различных локациях Новой Зеландии
- Композитором стал Дэниэл Харт, который писал музыку для самого успешного фильма Дэвида Лоури «В бегах»
В течение многих лет Мистер Мичем забавлял местных детишек сказочными историями о свирепом драконе, обитающим на севере, глубоко в лесах. Для его дочери Грейс все эти истории казались ничем иным как выдумкой, ровно до тех пор, пока она не встретила в лесу маленького мальчика по имени Пит. Пит уже долгое время живет в диком лесу, у него нет ни дома, ни семьи, зато есть замечательный друг – огромный зеленый дракон Эллиот. Грейс решает разгадать историю юного Пита, узнать всю правду о его семье и загадочном драконе, о котором ходит так много слухов и легенд. Новое приключение Disney на основе одной из самых захватывающих и добрых историй про настоящую дружбу мальчика и его верного дракона.