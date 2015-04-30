Маленький человечек, 2015

Жанр: анимация фэнтези семейный В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 7.4 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6 Продолжительность 1 час 24 минуты Год выпуска 2015 Премьера в мире 30 апреля 2015 Возраст 12+ Режиссер Радек Беран В ролях Сюзана Быджовска Ванда Гибнерова Владимир Яворский Мирослав Кробот Павел Лишка Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат