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Маленький человечек
Malý pán
Маленький человечек, 2015
2015 / Чехия
7.4
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Жанр:
анимация
фэнтези
семейный
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7.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2015
Премьера в мире
30 апреля 2015
Возраст
12+
Режиссер
Радек Беран
В ролях
Сюзана Быджовска
Ванда Гибнерова
Владимир Яворский
Мирослав Кробот
Павел Лишка
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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