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Маленький человечек Маленький человечек
Киноафиша Фильмы Маленький человечек
Malý pán

Маленький человечек, 2015

2015 / Чехия
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 30 апреля 2015
Возраст 12+
Режиссер
Радек Беран
В ролях
Сюзана Быджовска
Ванда Гибнерова
Владимир Яворский
Мирослав Кробот
Павел Лишка
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Маленький человечек 1 постер
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