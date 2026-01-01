Давным-давно, жил был купец с сыном Людовиком и тремя дочерьми. Однажды купец заблудился в лесу и попал в заколдованный замок. В прекрасном саду он увидел розу и сорвал ее для любимой дочери Белль, но тут появился страшный монстр — владелец замка.

Разгневанное чудовище обещало убить купца, но согласилось заменить его на Белль. Когда красавица приходит в замок, она обнаруживает, что Чудовище не так жестоко, как выглядит, у него есть душа и сердце…