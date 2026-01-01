Цитаты
Opening Title Дети верят всему, что мы им говорим. Они безоговорочно нам доверяют. Они верят, что сорванная из сада роза может разжечь семейный конфликт. Они верят, что руки человеческого зверя будут дымиться, когда он убьёт жертву, и что это принесёт ему позор, если в его доме поселится юная дева. Они верят в тысячу других простых вещей. Я прошу вас немного этой детской простоты и, чтобы нам повезло, позвольте произнести четыре по-настоящему волшебных слова, детское «Сезам, откройся»: «Жили-были...» Жан Кокто