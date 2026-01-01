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Постер фильма Красавица и чудовище
7.9
Киноафиша Фильмы Красавица и чудовище
7.9

Красавица и чудовище

, 1946
La belle et la bête
Франция / драма, мелодрама, фэнтези / 18+
Постер фильма Красавица и чудовище
7.9

О фильме

Давным-давно, жил был купец с сыном Людовиком и тремя дочерьми. Однажды купец заблудился в лесу и попал в заколдованный замок. В прекрасном саду он увидел розу и сорвал ее для любимой дочери Белль, но тут появился страшный монстр — владелец замка.

Разгневанное чудовище обещало убить купца, но согласилось заменить его на Белль. Когда красавица приходит в замок, она обнаруживает, что Чудовище не так жестоко, как выглядит, у него есть душа и сердце…

В ролях

Жан Маре
Жан Маре
Avenant
Джозетт Дэй
Белль
Мила Парели
Фелиси
Нан Жермон
Аделаида
Мишель Оклер
Людовик
Рауль Марко
Merchant
Рауль Марко
Merchant
Марсель Андрэ
Отец Белль
Janice Felty
La Belle (1995 opera version)
John Kuether
The usurer (1995 opera version)
John Kuether
The usurer (1995 opera version)
Жак Марбёф
Режиссер Жан Кокто, Рене Клеман
Сценарист Жан Кокто, Jeanne-Marie Leprince de Beaumont
Композитор Жорж Орик
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1946
Премьера в мире 25 сентября 1946
Дата выхода
12 сентября 1947 Австрия
26 августа 1947 Аргентина
15 декабря 1995 Великобритания
7 апреля 1947 Германия
14 апреля 1949 Гонконг
17 апреля 1947 Дания
11 июля 1947 Италия
1 июля 1948 Мексика
1 ноября 1946 Нидерланды
17 мая 1948 Португалия
23 июня 2002 США
23 июня 1949 Уругвай
16 января 1948 Финляндия
29 октября 1946 Франция
14 марта 1947 Чехословакия
20 января 1947 Швеция
5 августа 2000 Япония
Сборы в мире $298 718
Производство Les Films André Paulvé
Другие названия
La Belle et la Bête, Beauty and the Beast, La bella y la bestia, Es war einmal, A Bela e a Fera, A Bela e o Monstro, A szép és a szörnyeteg, Aljamila va Alvahsh, Belle en het Beest, Die Schöne und die Bestie, Div va Delbar, Es war, Flickan och odjuret, Gražuolė ir pabaisa, Güzel ile Hayvan, I pentamorfi kai to Teras, Kaunotar ja hirviö, Kráska a zvíře, Kvinnen og udyret, La bella e la bestia, Lepotica i zver, Piękna i bestia, Skjønnheten og udyret, Skønheden og Udyret, Szépség és szörnyeteg, Η πεντάμορφη και το τέρας, Красавица и чудовище, Красавицата и звярът, Красуня і чудовисько, 美女と野獣（1946）, 美女與野獸, 미녀와 야수

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 11 голосов
7.9 IMDb

Цитаты

Opening Title Дети верят всему, что мы им говорим. Они безоговорочно нам доверяют. Они верят, что сорванная из сада роза может разжечь семейный конфликт. Они верят, что руки человеческого зверя будут дымиться, когда он убьёт жертву, и что это принесёт ему позор, если в его доме поселится юная дева. Они верят в тысячу других простых вещей. Я прошу вас немного этой детской простоты и, чтобы нам повезло, позвольте произнести четыре по-настоящему волшебных слова, детское «Сезам, откройся»: «Жили-были...» Жан Кокто

Отзывы о фильме

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