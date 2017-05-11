Меч короля Артура, 2017

Перед вами новый фильм культового британского режиссёра Гая Ричи, который называется «Меч короля Артура». Сценарий к ленте написал Джоби Харольд («Наркоз», «Грань будущего»). Роль Артура исполнил Чарли Ханнэм, известный по сериалу «Сыны анархии», а также по картине «Тихоокеанский рубеж». В фильме сыграли и другие звёзды ТВ. Например, Элайн Пауэл снималась в эпизодической роли в «Игре престолов», а Аннабель Уоллис играла в «Острых козырьках». Ну а довершают именитый актёрский состав такие звёзды, как Джуд Лоу («Отпуск по обмену», «Шерлок Холмс»), Эрик Бана («Звёздный путь», «Троя») и Эйдан Гиллен, известный по роли лорда Бейлиша всё в той же «Игре престолов».

В фильме «Меч короля Артура» перед вами предстанет всемирно известный герой, который скитается по Лондониуму с товарищами. Однажды он находит волшебный меч, зовущийся Экскалибуром, и с ним происходят удивительные перемены. Безразличие сменяется отчаянным рвением сместить короля Вортигема, который занял трон после убийства родителей Артура. Кто же победит в этом противостоянии?

В одном из бедных районов средневекового британского города Лондиниума живет молодой парень по имени Артур. Герой никогда не знал своих родителей: его воспитали трое проституток, а теперь Артур работает вышибалой в борделе, где и вырос, а на досуге практикуется в боевых искусствах и проворачивает подозрительные делишки со своей бандой.

После очередной потасовки Артур оказывается на корабле, который держит курс на Камелот - резиденцию узурпатора Вортигерна. Правитель решил во что бы то ни стало разыскать человека, которому под силу вытащить из камня меч Экскалибур. Ведь в соответветствии с предсказаниями тот, кому это удастся, свергнет Вортигерна и станет истинным королем.

Сам того не ожидая, именно Артур извлекает магический клинок. Теперь ему предстоит не только раскрыть тайну своего происхождения и научиться достойно владеть Экскалибуром, но и заглянуть в самые темные уголки своей души и, преодолев себя, возглавить борьбу против тирана Вортигерна.

