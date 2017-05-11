Меч короля Артура, 2017

Перед вами новый фильм культового британского режиссёра Гая Ричи, который называется «Меч короля Артура». Сценарий к ленте написал Джоби Харольд («Наркоз», «Грань будущего»). Роль Артура исполнил Чарли Ханнэм, известный по сериалу «Сыны анархии», а также по картине «Тихоокеанский рубеж». В фильме сыграли и другие звёзды ТВ. Например, Элайн Пауэл снималась в эпизодической роли в «Игре престолов», а Аннабель Уоллис играла в «Острых козырьках». Ну а довершают именитый актёрский состав такие звёзды, как Джуд Лоу («Отпуск по обмену», «Шерлок Холмс»), Эрик Бана («Звёздный путь», «Троя») и Эйдан Гиллен, известный по роли лорда Бейлиша всё в той же «Игре престолов».
В фильме «Меч короля Артура» перед вами предстанет всемирно известный герой, который скитается по Лондониуму с товарищами. Однажды он находит волшебный меч, зовущийся Экскалибуром, и с ним происходят удивительные перемены. Безразличие сменяется отчаянным рвением сместить короля Вортигема, который занял трон после убийства родителей Артура. Кто же победит в этом противостоянии?
В одном из бедных районов средневекового британского города Лондиниума живет молодой парень по имени Артур. Герой никогда не знал своих родителей: его воспитали трое проституток, а теперь Артур работает вышибалой в борделе, где и вырос, а на досуге практикуется в боевых искусствах и проворачивает подозрительные делишки со своей бандой.
После очередной потасовки Артур оказывается на корабле, который держит курс на Камелот - резиденцию узурпатора Вортигерна. Правитель решил во что бы то ни стало разыскать человека, которому под силу вытащить из камня меч Экскалибур. Ведь в соответветствии с предсказаниями тот, кому это удастся, свергнет Вортигерна и станет истинным королем.
Сам того не ожидая, именно Артур извлекает магический клинок. Теперь ему предстоит не только раскрыть тайну своего происхождения и научиться достойно владеть Экскалибуром, но и заглянуть в самые темные уголки своей души и, преодолев себя, возглавить борьбу против тирана Вортигерна.
Фильм «Меч короля Артура» основан на книге «Смерть Артура» писателя Томаса Мэлори
Генри Кавилл и Джай Кортни вместе с Чарли Ханнэмом были главными претендентами на роль Артура, однако в результате полуторачасового разговора с Ханнэмом Гай Ричи выбрал его
Актриса Кэти МакГрат, снявшаяся в фильме «Меч короля Артура» в роли Эльзы, играла родственницу короля Артура (леди Моргану) в сериале «Мерлин»
Алисия Викандер, Фелисити Джонс и Элизабет Олсен пробовались на роль, которая досталась Астри Берже-Фрисби
Для роли Чарли Ханнэму пришлось набрать вес, и в итоге он достиг своей самой сильной физической формы за всё время работы в кино
На питчинге перед киностудией и актерами “Меч короля Артура” был назван смесью “Властелина колец” и “Большого куша”. Исполнитель главной роли Чарли Ханнэм признается, что его покорила именно эта идея.
Предполагалось, что фильм станет первой части гексалогии об Артуре и рыцарях Круглого стола. В следующих пяти частях продюсеры хотели обратиться к темам правления Артура и любовного треугольника между ним, Ланселотом и Гвиневрой, который привел бы к расколу Камелота. Однако из-за кассового провала картина так и не получила запланированные сиквелы.
На съемках последнего сезона сериала “Сыны анархии” Чарли Ханнэм значительно сбросил вес. Актер вспоминает, что на пробах режиссер Гай Ричи казался настолько обеспокоен внешним видом Ханнэма, что четырежды спросил его о неважной физической форме. В конце концов Чарли ответил, что одолел бы в драке двух других претендентов на роль Артура и отчасти благодаря своей пламенной речи получил работу. Кстати, “двумя другими” были Генри Кавилл и Джай Кортни.
В интервью, данном на радио SiriusXM, Ханнэм назвал фильм неудачным, но выразил желание вернуться к роли короля Артура в будущем. Актер намекнул, что картина провалилась по многим причинам, в том числе из-за неудачного кастинга для одного из персонажей, однако имен не раскрыл и добавил, что сюжетная линия с этим героем в итоговую версию фильма не попала.
За трюки с использованием технологий motion capture и боевую хореографию отвечали каскадеры Мачей Квятковский, Войцех Рогуски и Славомир Курек из команды Prime Fury Stunt Team. Они же занимались всеми motion capture сценами для игры “Ведьмак 3: Дикая охота”.
Со многими членами актерского состава “Меча короля Артура” Чарли Ханнэму уже доводилось работать: вместе с Эйданом Гилленом (Скользкий Билл) он снимался в сериале “Близкие друзья” (1999), с Джудом Лоу (Вортигерн) – в “Холодной горе” (2003), с Джоффом Беллом (Джон) – в “Хулиганах” (2005), а с Эриком Баной (король Утер) – в “Черном дрозде” (2012).
Есть версия, что кельтский король Британии Вортигерн был правил страной после ухода римских легионов и внучатым дядей Артура.
Художником-постановщиком “Меча короля Артура” стала Джемма Джексон. Именно она отвечала за создание многих локаций к первым трем сезонам “Игры престолов”.
В декорациях Лондиниума – согласно сценарию, предка современного Лондона – были использованы элементы древнеримской архитектуры и более поздних средневековых стилей. На создание этой локации постановщики потратили пять месяцев.
Над создание легендарного меча Экскалибур ушло три месяца рисования, лепки, вырезания и сварки. Рунический язык, которым нанесены надписи на клинке, был специально придуман для фильма.
Молодой Артур околачивается на окраинах Лондиниума со своей бандой. Своим происхождением он совершенно не дорожит и не интересуется. Так он живёт до момента, когда судьба сводит его с волшебным мечом Экскалибуром. После этого Артур кардинально меняется — влюбляется, присоединяется к движению сопротивления и объединяет вокруг себя людей, чтобы свергнуть тирана Вортигерна, убившего родителей Артура и захватившего трон.
Сколько историй и снятых по ним фильмов о короле Артуре, мече Экскалибуре и круглом столе вы знаете? Их много, но все же я не решусь… Читать дальше…
С выходом в 2009 году фильма «Шерлок Холмс» всё творчество Гая Ричи разделилось на «до» и «после». Если раньше… Читать дальше…