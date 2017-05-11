Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Меч короля Артура Меч короля Артура
Киноафиша Фильмы Меч короля Артура
King Arthur: Legend of the Sword

Меч короля Артура, 2017

2017 / США
8.0 Оцените
162 голоса
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами новый фильм культового британского режиссёра Гая Ричи, который называется «Меч короля Артура». Сценарий к ленте написал Джоби Харольд («Наркоз», «Грань будущего»). Роль Артура исполнил Чарли Ханнэм, известный по сериалу «Сыны анархии», а также по картине «Тихоокеанский рубеж». В фильме сыграли и другие звёзды ТВ. Например, Элайн Пауэл снималась в эпизодической роли в «Игре престолов», а Аннабель Уоллис играла в «Острых козырьках». Ну а довершают именитый актёрский состав такие звёзды, как Джуд Лоу («Отпуск по обмену», «Шерлок Холмс»), Эрик Бана («Звёздный путь», «Троя») и Эйдан Гиллен, известный по роли лорда Бейлиша всё в той же «Игре престолов».

В фильме «Меч короля Артура» перед вами предстанет всемирно известный герой, который скитается по Лондониуму с товарищами. Однажды он находит волшебный меч, зовущийся Экскалибуром, и с ним происходят удивительные перемены. Безразличие сменяется отчаянным рвением сместить короля Вортигема, который занял трон после убийства родителей Артура. Кто же победит в этом противостоянии?

В одном из бедных районов средневекового британского города Лондиниума живет молодой парень по имени Артур. Герой никогда не знал своих родителей: его воспитали трое проституток, а теперь Артур работает вышибалой в борделе, где и вырос, а на досуге практикуется в боевых искусствах и проворачивает подозрительные делишки со своей бандой.

После очередной потасовки Артур оказывается на корабле, который держит курс на Камелот - резиденцию узурпатора Вортигерна. Правитель решил во что бы то ни стало разыскать человека, которому под силу вытащить из камня меч Экскалибур. Ведь в соответветствии с предсказаниями тот, кому это удастся, свергнет Вортигерна и станет истинным королем. 

Сам того не ожидая, именно Артур извлекает магический клинок. Теперь ему предстоит не только раскрыть тайну своего происхождения и научиться достойно владеть Экскалибуром, но и заглянуть в самые темные уголки своей души и, преодолев себя, возглавить борьбу против тирана Вортигерна.
 

Фильм «Меч короля Артура» основан на книге «Смерть Артура» писателя Томаса Мэлори

Генри Кавилл и Джай Кортни вместе с Чарли Ханнэмом были главными претендентами на роль Артура, однако в результате полуторачасового разговора с Ханнэмом Гай Ричи выбрал его

Актриса Кэти МакГрат, снявшаяся в фильме «Меч короля Артура» в роли Эльзы, играла родственницу короля Артура (леди Моргану) в сериале «Мерлин»

Алисия Викандер, Фелисити Джонс и Элизабет Олсен пробовались на роль, которая досталась Астри Берже-Фрисби

Для роли Чарли Ханнэму пришлось набрать вес, и в итоге он достиг своей самой сильной физической формы за всё время работы в кино

На питчинге перед киностудией и актерами “Меч короля Артура” был назван смесью “Властелина колец” и “Большого куша”. Исполнитель главной роли Чарли Ханнэм признается, что его покорила именно эта идея.

Предполагалось, что фильм станет первой части гексалогии об Артуре и рыцарях Круглого стола. В следующих пяти частях продюсеры хотели обратиться к темам правления Артура и любовного треугольника между ним, Ланселотом и Гвиневрой, который привел бы к расколу Камелота. Однако из-за кассового провала картина так и не получила запланированные сиквелы.

На съемках последнего сезона сериала “Сыны анархии” Чарли Ханнэм значительно сбросил вес. Актер вспоминает, что на пробах режиссер Гай Ричи казался настолько обеспокоен внешним видом Ханнэма, что четырежды спросил его о неважной физической форме. В конце концов Чарли ответил, что одолел бы в драке двух других претендентов на роль Артура и отчасти благодаря своей пламенной речи получил работу. Кстати, “двумя другими” были Генри Кавилл и Джай Кортни.

В интервью, данном на радио SiriusXM, Ханнэм назвал фильм неудачным, но выразил желание вернуться к роли короля Артура в будущем. Актер намекнул, что картина провалилась по многим причинам, в том числе из-за неудачного кастинга для одного из персонажей, однако имен не раскрыл и добавил, что сюжетная линия с этим героем в итоговую версию фильма не попала.

За трюки с использованием технологий motion capture и боевую хореографию отвечали каскадеры Мачей Квятковский, Войцех Рогуски и Славомир Курек из команды Prime Fury Stunt Team. Они же занимались всеми motion capture сценами для игры “Ведьмак 3: Дикая охота”.

Со многими членами актерского состава “Меча короля Артура” Чарли Ханнэму уже доводилось работать: вместе с Эйданом Гилленом (Скользкий Билл) он снимался в сериале “Близкие друзья” (1999), с Джудом Лоу (Вортигерн) – в “Холодной горе” (2003), с Джоффом Беллом (Джон) – в “Хулиганах” (2005), а с Эриком Баной (король Утер) – в “Черном дрозде” (2012).

Есть версия, что кельтский король Британии Вортигерн был правил страной после ухода римских легионов и внучатым дядей Артура.

Художником-постановщиком “Меча короля Артура” стала Джемма Джексон. Именно она отвечала за создание многих локаций к первым трем сезонам “Игры престолов”.

В декорациях Лондиниума – согласно сценарию, предка современного Лондона – были использованы элементы древнеримской архитектуры и более поздних средневековых стилей. На создание этой локации постановщики потратили пять месяцев.

Над создание легендарного меча Экскалибур ушло три месяца рисования, лепки, вырезания и сварки. Рунический язык, которым нанесены надписи на клинке, был специально придуман для фильма.

Молодой Артур околачивается на окраинах Лондиниума со своей бандой. Своим происхождением он совершенно не дорожит и не интересуется. Так он живёт до момента, когда судьба сводит его с волшебным мечом Экскалибуром. После этого Артур кардинально меняется — влюбляется, присоединяется к движению сопротивления и объединяет вокруг себя людей, чтобы свергнуть тирана Вортигерна, убившего родителей Артура и захватившего трон.

8.0 Оцените
162 голоса
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 11 мая 2017
Премьера в мире 11 мая 2017
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Гай Ричи
Гай Ричи
В ролях
Чарли Ханнэм
Чарли Ханнэм
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Эрик Бана
Эрик Бана
Джимон Хонсу
Джимон Хонсу
Аннабелль Уоллис
Аннабелль Уоллис
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Король Артур
Король Артур (2004)
6.2272725
Фильм находится в подборках
Фильмы про средневековье Фильмы про средневековье
Фильмы про рыцарей Фильмы про рыцарей
Фильмы про викингов Фильмы про викингов
Фильмы с Джудом Лоу Фильмы с Джудом Лоу
Фильмы Гая Ричи Фильмы Гая Ричи
Постер фильма Меч короля Артура 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Довольно быстро Вортигерн понял, что на троне ему не быть. Он войдет в историю лишь как брат великого короля, великого воина Утера Пендрагона – и всё. И даже смерть Утера ничего не изменит: власть перейдет от отца к сыну. А этот сын уже есть, и имя ему – Артур. Вортигерн же вновь окажется за бортом, точнее, за троном: он станет дядей юного короля – и не более. Если, конечно, ничего не предпримет. Ведь когда нет законной дороги к власти, можно пойти и другим…
Читать
Инга Сулим 13 мая 2017, 17:55
Еще один Король
Сколько историй и снятых по ним фильмов о короле Артуре, мече Экскалибуре и круглом столе вы знаете? Их много, но все же я не решусь… Читать дальше…
Алексей Хромов 26 мая 2017, 23:16
Карты, деньги и меч короля Артура.
С выходом в 2009 году фильма «Шерлок Холмс» всё творчество Гая Ричи разделилось на «до» и «после». Если раньше… Читать дальше…
Отзывы Написать
162 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Меч короля Артура
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
12 фильмов с Чарли Ханнэмом: экранизация Диккенса, главная роль у Гая Ричи и новый детектив с Мэлом Гибсоном Сегодня мы сделали для вас подборку фильмов с Чарли Ханнэмом. Сложно представить, но мы могли бы никогда не увидеть обаятельного британца на большом экране, если бы не случайность. В далеком 1998 году харизматичного подростка заметили телепродюсеры и пригласили на небольшую роль в сериале «Байкер-гроув», с которого и началась его карьера.
Написать
26 января 2022 12:30
Съемки по дружбе: Знаменитости, получившие камео в фильмах Гая Ричи Самые запоминающиеся камео в фильмах британского киногангстера Гая Ричи, которые вы могли пропустить.
Написать
1 июля 2020 11:00
Кит Харингтон мог стать королем Артуром в неснятом фильме Дэвида Добкина Актер был в шаге от заветного трона, но не сложилось.
Написать
24 июня 2020 11:10
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный финальный трейлер
Дублированный финальный трейлер
дублированный трейлер 2
Дублированный трейлер 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Приложение киноафиши