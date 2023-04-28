Питер Пэн, 1987

«Питер Пэн» — музыкальный двухсерийный фильм, который был создан по специальному заказу в Советском Союзе. В основе сериала лежит одноименное детское произведение. В центре сюжета — семья Дарлингов, которая ровно под Новый год встречается с необычным мальчиком. В канун Рождества в уютный дом семьи Дарлингов прилетает юный Питер Пэн со своей подругой, феей Динь-Динь. Вэнди, Джон и Майкл, дети Дарлингов, восхищаются мальчиком и принимают его приглашение посетить волшебный остров Нетинебудет, пока родителей нет дома. Увлекаемые волшебной пыльцой и лунным светом, дети улетают в страну русалок, индейцев и потерянных детей. Смогут ли новые друзья защитить остров от посягательств коварного капитана пиратов Джеймса Крюка?

В 1 серии «Питера Пэна» большая и счастливая семья Дарлингов готовится отпраздновать Новый год. Ночью к детям прилетает неожиданный гость — Питер Пэн, который увлекает их на свой волшебный остров, где никто и никогда не взрослеет.

Во 2 серии команда Питера сталкивается с пиратами капитана Крюка, которые хотят отобрать волшебный остров у Пэна. С помощью своих лучших качеств им удается победить противников и отстоять полюбившееся место. Однако остаться на острове они, увы, не могут.