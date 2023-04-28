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Питер Пэн Питер Пэн
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Piter Pen

Питер Пэн, 1987

1987 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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«Питер Пэн» — музыкальный двухсерийный фильм, который был создан по специальному заказу в Советском Союзе. В основе сериала лежит одноименное детское произведение. В центре сюжета — семья Дарлингов, которая ровно под Новый год встречается с необычным мальчиком. В канун Рождества в уютный дом семьи Дарлингов прилетает юный Питер Пэн со своей подругой, феей Динь-Динь. Вэнди, Джон и Майкл, дети Дарлингов, восхищаются мальчиком и принимают его приглашение посетить волшебный остров Нетинебудет, пока родителей нет дома. Увлекаемые волшебной пыльцой и лунным светом, дети улетают в страну русалок, индейцев и потерянных детей. Смогут ли новые друзья защитить остров от посягательств коварного капитана пиратов Джеймса Крюка? 

В 1 серии «Питера Пэна» большая и счастливая семья Дарлингов готовится отпраздновать Новый год. Ночью к детям прилетает неожиданный гость — Питер Пэн, который увлекает их на свой волшебный остров, где никто и никогда не взрослеет.

Во 2 серии команда Питера сталкивается с пиратами капитана Крюка, которые хотят отобрать волшебный остров у Пэна. С помощью своих лучших качеств им удается победить противников и отстоять полюбившееся место. Однако остаться на острове они, увы, не могут.

  • Фильм создан по мотивам сказочной повести Джеймса Барри «Питер и Венди».
  • Сказка адаптировалась к киноэкрану множество раз, но эта экранизация – вторая по
  • счету – одна из немногих, в которой главные роли исполняют дети: обычно это бывают профессиональные взрослые актеры.
  • Автором музыки к фильму стал известный советский кинокомпозитор Игорь Ефремов, а слова написал поэт-песенник Леонид Дербенев, сочинитель многих песен виднейших представителей российской эстрады. Множество композиций из фильма, например, “Песня индейцев” и “Дети это цветы”, обрели огромную популярность в СССР.
  • Для создания миниатюрной фигурки Динь-Динь использовались комбинированные съемки. А исполнила роль феи Катя Черненко.
  • У юного актера Сережи Власова, сыгравшего Питера Пэна, в его возрасте был очень низкий голос, поэтому его реплики переозвучила актриса Татьяна Канаева. Что до вокальных партий Питера, их исполнила будущая солистка Национального Филармонического оркестра Светлана Степченко.

Далеко-далеко в море находится остров Нетинебудет, где живут потерянные мальчишки, возглавляемые Питером Пэном. Остров чудес, где есть все, о чем только могут мечтать маленькие сорванцы: горы и море, индейцы, русалки, пираты, настоящие друзья и настоящие враги...

7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 1987
Премьера в мире 1 июня 1987
Возраст 12+
Режиссер
Леонид Нечаев
В ролях
Александр Трофимов
Лембит Ульфсак
Лембит Ульфсак
Сергей Власов
Елена Камбурова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Питер Пэн 1 постер
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Питер Пэн
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От второй звезды направо и прямо до утра: 9 главных экранизаций «Питера Пэна» Лучшие и худшие киноадаптации истории о мальчике, который не собирался взрослеть.  
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28 апреля 2023 13:00
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