Голос монстра, 2016

Культовый роман Патрика Нэсса «Голос монстра» получил долгожданную экранизацию. Режиссёром картины выступил испанец Хуан Антонио Байона, снявший фильмы «Приют» и «Невозможное», а также назначенный постановщиком «Мира Юрского периода 2». Главную роль сыграл начинающий актёр Льюис МакДугалл, которого можно увидеть в образе Нибса из ленты «Пэн: Путешествие в Нетландию». Монстра озвучил Лиам Ниссон («Список Шиндлера», «Звёздные войны: Эпизод первый – Скрытая угроза»). Также в картине снялись Фелисити Джонс («Вселенная Стивена Хокинга») и Тоби Кеббел («Планет обезьян: Революция»).
История, рассказанная в фильме «Голос монстра», поведает вам об удивительных событиях, приключившихся с мальчиком по имени Коннор. Его мать заболевает и в скором времени покинет этот мир. Принять такую новость очень сложно, и Коннор просто не в силах сделать это. Однако вскоре пробуждается древний монстр на холме, который пытается помочь мальчику. Он заключён в дереве, но как только состояние Коннора ухудшается, чудовище становится всё более могущественным.
- Фильм «Голос монстра» попал в Чёрный список лучших нереализованных сценариев в 2013 году
- Лиам Ниссон второй раз в своей карьере озвучивает созданного с помощью компьютерной графики персонажа. Первым был лев Аслан из «Хроник Нарнии»
- Идея книги принадлежала Шиван Дауд, однако она скончалась, и закончил её Патрик Несс, имея полную свободу её реализации
- Фильм «Голос монстра» вошёл в программу Международного кинофестиваля в Торонто
- Композитор картины «Голос монстра» Фернандо Веласкес написал также музыку и для двух других фильмов Хуана Антонио Байона: «Приют» и «Невозможное»
- Сцены в школе снимались Colne Valley High School, расположенной в британском Хаддерсфилде
- В фильме есть сцена с тематическим парком. Это реально существующий парк Blackpool Pleasure Beach, который находится в Ланкашире
- Актёр Том Холланд всеми силами помогал на съёмках фильма, так как уже играл у Хуана Антонио Байона в картине «Невозможное»
- На фотографии мамы Коннора с отцом видно, что это Лиам Нисон
- За год до съёмок фильма мама актёра Льюиса МакДугалла, сыгравшего Коннора, умерла. В фильме мать героя смертельно больна
- Фильм является последней частью трилогии Хуана Антонио Байоны о матерях и сыновьях
- Сигурни Уивер в фильме «Голос монстра» впервые сыграла бабушку
- Около тысячи актёров рассматривалось на роль Коннора
- Пока Фелисити Джонс готовилась к съёмкам, она посещала онкологов, а также беседовала с женщинами, находящимися на химиотерапии. Также актрисе пришлось значительно похудеть для роли
- Монстр в фильме достигает в высоту 12 метров. Во многом он вдохновлён Кинг Конгом
- Некоторые части Монстра были созданы вручную. Всего было сделано около 200 эскизов того, как он должен выглядеть
- Для оживления монстра были использованы черты лица и пластика Лиама Нисона
- Саундтрек к фильму исполняет группа Keane, песня называется «Tear Up This Town»
В самый тяжелый момент жизни мальчика к нему из темноты ночи приходит древний монстр.
Смотрели, конечно, с удовольствием, интересно было наблюдать за героями.
Фильм о том, что внутри каждого… Читать дальше…