Голос монстра, 2016

- Фильм «Голос монстра» попал в Чёрный список лучших нереализованных сценариев в 2013 году

- Лиам Ниссон второй раз в своей карьере озвучивает созданного с помощью компьютерной графики персонажа. Первым был лев Аслан из «Хроник Нарнии»

- Идея книги принадлежала Шиван Дауд, однако она скончалась, и закончил её Патрик Несс, имея полную свободу её реализации

- Фильм «Голос монстра» вошёл в программу Международного кинофестиваля в Торонто

- Композитор картины «Голос монстра» Фернандо Веласкес написал также музыку и для двух других фильмов Хуана Антонио Байона: «Приют» и «Невозможное»

- Сцены в школе снимались Colne Valley High School, расположенной в британском Хаддерсфилде

- В фильме есть сцена с тематическим парком. Это реально существующий парк Blackpool Pleasure Beach, который находится в Ланкашире

- Актёр Том Холланд всеми силами помогал на съёмках фильма, так как уже играл у Хуана Антонио Байона в картине «Невозможное»

- На фотографии мамы Коннора с отцом видно, что это Лиам Нисон

- За год до съёмок фильма мама актёра Льюиса МакДугалла, сыгравшего Коннора, умерла. В фильме мать героя смертельно больна

- Фильм является последней частью трилогии Хуана Антонио Байоны о матерях и сыновьях

- Сигурни Уивер в фильме «Голос монстра» впервые сыграла бабушку

- Около тысячи актёров рассматривалось на роль Коннора

- Пока Фелисити Джонс готовилась к съёмкам, она посещала онкологов, а также беседовала с женщинами, находящимися на химиотерапии. Также актрисе пришлось значительно похудеть для роли

- Монстр в фильме достигает в высоту 12 метров. Во многом он вдохновлён Кинг Конгом

- Некоторые части Монстра были созданы вручную. Всего было сделано около 200 эскизов того, как он должен выглядеть

- Для оживления монстра были использованы черты лица и пластика Лиама Нисона

- Саундтрек к фильму исполняет группа Keane, песня называется «Tear Up This Town»