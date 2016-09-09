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Голос монстра Голос монстра
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A Monster Calls

Голос монстра, 2016

2016 / США / Испания
7.6 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 7.4
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Культовый роман Патрика Нэсса «Голос монстра» получил долгожданную экранизацию. Режиссёром картины выступил испанец Хуан Антонио Байона, снявший фильмы «Приют» и «Невозможное», а также назначенный постановщиком «Мира Юрского периода 2». Главную роль сыграл начинающий актёр Льюис МакДугалл, которого можно увидеть в образе Нибса из ленты «Пэн: Путешествие в Нетландию». Монстра озвучил Лиам Ниссон («Список Шиндлера», «Звёздные войны: Эпизод первый – Скрытая угроза»). Также в картине снялись Фелисити Джонс («Вселенная Стивена Хокинга») и Тоби Кеббел («Планет обезьян: Революция»).

История, рассказанная в фильме «Голос монстра», поведает вам об удивительных событиях, приключившихся с мальчиком по имени Коннор. Его мать заболевает и в скором времени покинет этот мир. Принять такую новость очень сложно, и Коннор просто не в силах сделать это. Однако вскоре пробуждается древний монстр на холме, который пытается помочь мальчику. Он заключён в дереве, но как только состояние Коннора ухудшается, чудовище становится всё более могущественным.

- Фильм «Голос монстра» попал в Чёрный список лучших нереализованных сценариев в 2013 году

- Лиам Ниссон второй раз в своей карьере озвучивает созданного с помощью компьютерной графики персонажа. Первым был лев Аслан из «Хроник Нарнии»

- Идея книги принадлежала Шиван Дауд, однако она скончалась, и закончил её Патрик Несс, имея полную свободу её реализации

- Фильм «Голос монстра» вошёл в программу Международного кинофестиваля в Торонто

- Композитор картины «Голос монстра» Фернандо Веласкес написал также музыку и для двух других фильмов Хуана Антонио Байона: «Приют» и «Невозможное»

- Сцены в школе снимались Colne Valley High School, расположенной в британском Хаддерсфилде

- В фильме есть сцена с тематическим парком. Это реально существующий парк Blackpool Pleasure Beach, который находится в Ланкашире

- Актёр Том Холланд всеми силами помогал на съёмках фильма, так как уже играл у Хуана Антонио Байона в картине «Невозможное»

- На фотографии мамы Коннора с отцом видно, что это Лиам Нисон

- За год до съёмок фильма мама актёра Льюиса МакДугалла, сыгравшего Коннора, умерла. В фильме мать героя смертельно больна

- Фильм является последней частью трилогии Хуана Антонио Байоны о матерях и сыновьях

- Сигурни Уивер в фильме «Голос монстра» впервые сыграла бабушку

- Около тысячи актёров рассматривалось на роль Коннора

- Пока Фелисити Джонс готовилась к съёмкам, она посещала онкологов, а также беседовала с женщинами, находящимися на химиотерапии. Также актрисе пришлось значительно похудеть для роли

- Монстр в фильме достигает в высоту 12 метров. Во многом он вдохновлён Кинг Конгом

- Некоторые части Монстра были созданы вручную. Всего было сделано около 200 эскизов того, как он должен выглядеть

- Для оживления монстра были использованы черты лица и пластика Лиама Нисона

- Саундтрек к фильму исполняет группа Keane, песня называется «Tear Up This Town»

В самый тяжелый момент жизни мальчика к нему из темноты ночи приходит древний монстр. 

7.6 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 16 февраля 2017
Премьера онлайн 1 марта 2022
Премьера в мире 9 сентября 2016
Возраст 12+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Хуан Антонио Байона
Хуан Антонио Байона
В ролях
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Тоби Кеббелл
Тоби Кеббелл
Фелисити Джонс
Фелисити Джонс
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Джеральдин Чаплин
Джеральдин Чаплин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Голос монстра 5 постеров
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Голос монстра смотреть онлайн

Голос монстра
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Наша рецензия
«Голос монстра» Хуана Антонио Байона основан на одноименном романе Патрика Несса. Это невероятно проницательный и тяжелый фильм, который рассказывает вовсе не о фантастических тварях, забавляющих наше сознание, а о детях. Какая красивая метафора совсем не сказочной реальности, которая и опьяняет, и отрезвляет. Кадр из фильма «Голос монстра» Весь фильм, а может даже дни после, перед вами будет стоять детский взгляд, не по возрасту суровый и бесконечно печальный.…
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Мария Мироненко 27 октября 2017, 12:36
Ой страааанный фильм... Драматичный...
Смотрели, конечно, с удовольствием, интересно было наблюдать за героями.
Фильм о том, что внутри каждого… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В Москве состоялся премьерный показ картины «Голос Монстра» Вчера в кинотеатре «Времена Года» состоялась премьера фэнтези-драмы «Голос Монстра» Хуана Антонио Байоны. Мероприятие было организовано кинокомпанией «Вольга»
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