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Дом, 2015

2015 / США
7.7 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда О, неудачник с другой планеты, приземляется на Землю и оказывается в бегах от своего собственного народа, он завязывает дружбу с девушкой по имени Дар, которая ищет свою мать. После череды комических приключений О приходит к пониманию того, что отличаться от других и совершать ошибки – это нормально.
 

  • В сцене, где впервые показан внутренний механизм машины, в которую превратился О, кассовый аппарат показывает "5316008", классический школьный анекдот для калькуляторов. В перевернутом виде эти цифры читаются как «BOOGIES».
  • Частое изменение цветов и узоров на телах бувов основано на механизме работы кожи каракатицы. Она меняется всякий раз, когда бувы испытывают сильные эмоции. К ним относятся: красный (злой), синий (грустный), желтый (испуганный), оранжевый (радостный), зеленый (нечестный) и розовый (влюбленный). 
  • На протяжении всего фильма появляется несколько намеков на фильмы Стива Мартина. В какой-то момент О говорит: «Но неееет!» в классическом стиле Мартина, а стопка банок на заправке отсылает нас к сцене заправки в фильме Мартина «Рывок». 
  • Кота Благодарности зовут «Свин». При первом появлении он ест розовое мороженое, которое оставляет на его носу розовое пятно, из-за чего создается впечатление, что у него свиная морда. Кроме того, у кота спиральный хвост, похожий на хвост свиньи.
     

«Дом» - это необычная история инопланетного вторжения. Захватив Землю, раса пришельцев Був тут же начинает заниматься её благоустройством и реорганизацией. «Не стоит благодарности!» - заявляют они землянам, собранным на время в отдельных резервациях. Находчивая и рисковая девочка по имени Дар, чудом сбежавшая от пришельцев, встречает на своем пути самого раздражающе-оптимистичного Бува по имени О, отвергнутого своими инопланетными собратьями. Этой, казалось бы, несовместимой парочке предстоит спасти нашу планету. Хорошо, что у них есть летающий автомобиль!

7.7 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 19 марта 2015
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 18 марта 2015
Возраст 6+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Тим Джонсон
В ролях
Рианна
Рианна
Джим Парсонс
Джим Парсонс
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Стив Мартин
Стив Мартин
Мэтт Джонс
Мэтт Джонс
Все актеры и съемочная группа
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