Когда О, неудачник с другой планеты, приземляется на Землю и оказывается в бегах от своего собственного народа, он завязывает дружбу с девушкой по имени Дар, которая ищет свою мать. После череды комических приключений О приходит к пониманию того, что отличаться от других и совершать ошибки – это нормально.

