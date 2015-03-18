Когда О, неудачник с другой планеты, приземляется на Землю и оказывается в бегах от своего собственного народа, он завязывает дружбу с девушкой по имени Дар, которая ищет свою мать. После череды комических приключений О приходит к пониманию того, что отличаться от других и совершать ошибки – это нормально.
«Дом» - это необычная история инопланетного вторжения. Захватив Землю, раса пришельцев Був тут же начинает заниматься её благоустройством и реорганизацией. «Не стоит благодарности!» - заявляют они землянам, собранным на время в отдельных резервациях. Находчивая и рисковая девочка по имени Дар, чудом сбежавшая от пришельцев, встречает на своем пути самого раздражающе-оптимистичного Бува по имени О, отвергнутого своими инопланетными собратьями. Этой, казалось бы, несовместимой парочке предстоит спасти нашу планету. Хорошо, что у них есть летающий автомобиль!