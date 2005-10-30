Мальчик по имени Бертиль спокойно сидел в кресле, когда в его комнату, сломав крышу, рухнул лось. Животное умеет летать и говорить, откликается на кличку Мистер Лось и утверждает, что участвовало в тестовом полете с Сантой, когда тот потерял управление санями и попал в аварию. Мальчик в Санту категорически не верит, но сближается с лосем, который его всячески развлекает. Тем временем гнусный землевладелец, живущий по соседству, видит шанс исполнить мечту своей жизни и пристрелить настоящего лося. Кроме того, появляется Санта-Клаус и требует животное обратно.

