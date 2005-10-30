4.9
Сбежавший лось
4.9

Сбежавший лось

, 2005
Es ist ein Elch entsprungen
Германия / семейный, фэнтези, комедия / 18+
Постер фильма Сбежавший лось
4.9

О фильме

Мальчик по имени Бертиль спокойно сидел в кресле, когда в его комнату, сломав крышу, рухнул лось. Животное умеет летать и говорить, откликается на кличку Мистер Лось и утверждает, что участвовало в тестовом полете с Сантой, когда тот потерял управление санями и попал в аварию. Мальчик в Санту категорически не верит, но сближается с лосем, который его всячески развлекает. Тем временем гнусный землевладелец, живущий по соседству, видит шанс исполнить мечту своей жизни и пристрелить настоящего лося. Кроме того, появляется Санта-Клаус и требует животное обратно.

В ролях

Марио Адорф
Сара Бек
Рабан Билинг
Аня Клинг
Аня Клинг
Юрген Таррах
Юрген Таррах
Армин Роде
Режиссер Бен Фербонг
Сценарист Филипп Штеннерт, Сирил Босс, Андреас Стейнхофель, Andreas Bradler, Ulli Stephan
Композитор Ральф Венгенмайр
Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 30 октября 2005
Дата выхода
30 октября 2005 Германия
1 декабря 2005 Франция
Сборы в мире $7 157 118
Производство Bayerischer Banken-Fonds, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), Cine Tirol
Другие названия
Es ist ein Elch entsprungen, A Christmoose Carol, A karácsonyi jávorszarvas kalandjai, Moose - Un alce in famiglia, Prettige kerst, Mr. Moose, Ucieczka renifera, Uma Rena Caiu do Céu, Un convidat per Nadal, Un invitado por Navidad, Лось на Різдво

Рейтинг фильма

4.9
4.8 IMDb
