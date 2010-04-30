Кошмар на улице Вязов, 2010

В ремейке ставшего легендарным фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов» мы снова увидим серийного убийцу в шляпе и с четырьмя лезвиями на перчатке. Он опять становится общим кошмаром для группы подростков. Объединившись, они могут защитить друг друга наяву. Во сне же – остаются один на один с преследующим их Фредди Крюгером. Шансы спастись стремительно приближаются к нулю… Убитые во сне, они умирают и в реальности.