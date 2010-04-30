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Кошмар на улице Вязов Кошмар на улице Вязов
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A Nightmare on Elm Street

Кошмар на улице Вязов, 2010

2010 / США
7.3 Оцените
97 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Ремейк классического хоррора 1980-х вновь перенесет зрителя в тихий пригород Спрингвуда, где группу подростков начинают преследовать кошмары о жутком обезображенном маньяке по имени Фредди. Умирая от его рук в своих снах, ребята погибают и наяву. Единственный выход – не засыпать, но лишенные отдыха дни и ночи постепенно стирают грань между реальностью и сном, приближая скорую жестокую расправу.

  • Джеки Эрл Хейли, сыгравший в этом фильме Фредди Крюгера, пробовался на роль Глена (Джонни Депп) из оригинальной картины 1984 года. Создатели ленты 2010 года были настолько впечатлены актерской игрой Хейли в “Как малые дети” (2006), что он получил роль Крюгера сразу после прослушивания.
  • Грим для персонажа Фредди Крюгера занимал более 3,5 часов.
  • Предполагалось, что Джон Сэксон вернется к роли лейтенанта Томпсона из оригинального фильма, но актеру пришлось отказаться от проекта из-за накладок в своем съемочном графике.
  • Для картины было написано около 15 версий сценария. Финальный вариант стал комбинацией четырех разных черновиков.
  • Часть сцен снималась в настоящих школах Elk Grove High School и John Hersey High School в окрестностях Чикаго. В массовке к фильму участвовало более 200 школьников – все обязательно старше 16 лет.
  • Изначально создатели рассматривали идею снять приквел, но в итоге от этого варианта пришлось отказаться.

В ремейке ставшего легендарным фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов» мы снова увидим серийного убийцу в шляпе и с четырьмя лезвиями на перчатке. Он опять становится общим кошмаром для группы подростков. Объединившись, они могут защитить друг друга наяву. Во сне же – остаются один на один с преследующим их Фредди Крюгером. Шансы спастись стремительно приближаются к нулю… Убитые во сне, они умирают и в реальности.

7.3 Оцените
97 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 6 мая 2010
Премьера в мире 30 апреля 2010
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Сэмюэл Байер
В ролях
Джеки Эрл Хэйли
Джеки Эрл Хэйли
Руни Мара
Руни Мара
Кайл Галлнер
Кайл Галлнер
Кэти Кэссиди
Кэти Кэссиди
Томас Деккер
Томас Деккер
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
«Раз, два: Фредди заберет тебя…» Кто не помнит эти волшебные, баюкающие с детства звуки, эту музыку сфер, всякий раз заставляющую предаться ностальгии по магически прекрасному времени ранней юности?.. О, эта переливающаяся всеми колокольчиками мелодия соприкосновения металлических когтей с проржавевшими трубами, служившая неизбывным аккомпанементом к неизбежному опыту взросления!.. О, невозвратимая сладость первого просмотра первого полотна с ЕГО участием – и…
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zhuravlva.00 29 октября 2021, 22:31
Ходила 29.10 в Леомол на сеанс в 20:05. Вместо переснятого фильма, указанного в афише, был показан старый фильм, отвратительного качество. Даже не могу представить, как такое вообще возможно!
bum.91 8 ноября 2021, 11:48
Опять перепутали всё, не 2010 ого ,года , фильм ,в прокате , а 1984го , зачем в заблуждение людей вводите?! Тоже самое с “Вспомнить всё “было! Поправьте
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