Кошмар на улице Вязов, 2010

Ремейк классического хоррора 1980-х вновь перенесет зрителя в тихий пригород Спрингвуда, где группу подростков начинают преследовать кошмары о жутком обезображенном маньяке по имени Фредди. Умирая от его рук в своих снах, ребята погибают и наяву. Единственный выход – не засыпать, но лишенные отдыха дни и ночи постепенно стирают грань между реальностью и сном, приближая скорую жестокую расправу.
В ремейке ставшего легендарным фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов» мы снова увидим серийного убийцу в шляпе и с четырьмя лезвиями на перчатке. Он опять становится общим кошмаром для группы подростков. Объединившись, они могут защитить друг друга наяву. Во сне же – остаются один на один с преследующим их Фредди Крюгером. Шансы спастись стремительно приближаются к нулю… Убитые во сне, они умирают и в реальности.