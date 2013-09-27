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Тайна Рода
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Bloodline

Тайна Рода, 2013

2013 / США
3.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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О фильме

Студенту семинарии было видение — он должен открыть тайну своей родословной, и тем самым открыть собственное предназначение и миссию для которой он живет. Понимая, что подобные видение могут быть только со стороны сил зла, он прекращает обучение в семинарии и беря с собой подругу, уходит на поиски.

Они привели его к заброшенному дому, в котором он обнаруживает истинное наследие предков — старинный медальон. Друзья его находятся в смертельной опасности и у него происходит внутренняя борьба, завязанная на искушениях: остаться ли собой или принять тот дар, которым наделила его родословная.

3.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2013
Премьера в России 27 сентября 2013
Премьера в мире 27 сентября 2013
Возраст 12+
Режиссер
Мэтт Томпсон
В ролях
Мэтт Томпсон
Джесси Кристофферсон
Джина Компаретто
Кимберли Александр
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тайна Рода 2 постера
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