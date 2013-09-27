Тайна Рода, 2013

Студенту семинарии было видение — он должен открыть тайну своей родословной, и тем самым открыть собственное предназначение и миссию для которой он живет. Понимая, что подобные видение могут быть только со стороны сил зла, он прекращает обучение в семинарии и беря с собой подругу, уходит на поиски.



Они привели его к заброшенному дому, в котором он обнаруживает истинное наследие предков — старинный медальон. Друзья его находятся в смертельной опасности и у него происходит внутренняя борьба, завязанная на искушениях: остаться ли собой или принять тот дар, которым наделила его родословная.