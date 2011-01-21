Страшно красив, 2010

Красавчик Кайл – звезда своей школы, выходец из привилегированной семьи, живущий на Манхэттене. Кайл избалован и циничен, ему все достается по щелчку пальца. Однако когда заносчивость молодого человека оскорбляет его одноклассницу, героя ждут самые неприятные последствия. Оказавшаяся ведьмой девушка проклинает обидчика, превратив его в уродливого монстра. Если в течение года Кайл не найдет ту, которая полюбит его в таком обличье, то он навсегда останется чудовищем.
Современный Манхэттен – мир гламура и роскоши. Кайл – король этого мира. Он красив и богат. Но когда мир вокруг него изменится, у него останется единственный шанс, чтобы вернуться назад...
скоро нас ждет еще… Читать дальше…
Данному шедевру больше 3 поставить нельзя. Редкостное убожество. Диалоги, сцены… Читать дальше…