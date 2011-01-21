Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Тибра" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Страшно красив Страшно красив
Киноафиша Фильмы Страшно красив
Beastly

Страшно красив, 2010

2010 / США
7.4 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Красавчик Кайл – звезда своей школы, выходец из привилегированной семьи, живущий на Манхэттене. Кайл избалован и циничен, ему все достается по щелчку пальца. Однако когда заносчивость молодого человека оскорбляет его одноклассницу, героя ждут самые неприятные последствия. Оказавшаяся ведьмой девушка проклинает обидчика, превратив его в уродливого монстра. Если в течение года Кайл не найдет ту, которая полюбит его в таком обличье, то он навсегда останется чудовищем.

  • Съемки сцен с Ванессой Хадженс были завершены в первую очередь, чтобы актриса смогла принять участие в продвижении фильма “Бэндслэм”.
  • Права на экранизацию книги Алекс Флинн CBS и Alliance Films приобрели еще в декабре 2007 года, а выход фильма был запланирован на конец 2008 года, но в итоге производство ленты было приостановлено из-за забастовки гильдии сценаристов.
  • Сама книга Алекс Флинн является вариацией на тему классической французской сказки о Красавице и Чудовище.
  • Работая над сценарием, Даниел Барнз вдохновлялся картиной “Скажи что-нибудь” Кэмерона Кроу (1989).
  • Общий бюджет, затраченный на производство и рекламу, составил 17 миллионов долларов.
  • За грим в картине отвечала команда Тони Гарднера и компания Alterian Inc., создавшие дизайн для протезов, шрамов и татуировок Кайла. Грим Алекса Петтифера состоял из 67 частей – 7 на голове и 60 на верхней части туловища. На наложение грима уходило более 9 часов.
  • Съемки фильма проходили в Канаде и США. Монреаль и Лаваль “сыграли” роль Нью-Йорка. Так, например, парк “Mount Royal Park” в Монреале был задействован в качестве Центрального парка.
  • Зак Эфрон рассматривался на роль Кайла.
  • Режиссер Даниел Барнз хотел, чтобы Кайла сыграл Роберт Паттинсон, но актер отказаться из-за занятости в других проектах.
  • Во время съемок Нилу Патрику Харрису приходилось носить специальные контактные линзы, из-за которых он становился практически слепым.
  • Последняя актерская роль Мэри-Кейт Олсен перед ее уходом из кино.
  • Все сцены с участием Реджины Кинг были вырезаны.

Современный Манхэттен – мир гламура и роскоши. Кайл – король этого мира. Он красив и богат. Но когда мир вокруг него изменится, у него останется единственный шанс, чтобы вернуться назад...

7.4 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 11 августа 2011
Премьера в мире 21 января 2011
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Даниел Барнз
В ролях
Нил Патрик Харрис
Нил Патрик Харрис
Ванесса Хадженс
Ванесса Хадженс
Мэри-Кейт Олсен
Мэри-Кейт Олсен
Алекс Петтифер
Алекс Петтифер
Карл Грабошас
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Пенелопа
Пенелопа (2006)
7.4210525
Красавица и чудовище
Красавица и чудовище (1991)
8.365079
На месте принцессы 3: Роман со звездой
На месте принцессы 3: Роман со звездой (2021)
5.5
На месте принцессы
На месте принцессы (2018)
6
Фильм находится в подборках
Экранизации литературных произведений Экранизации литературных произведений
Фильмы про сверхъестественное Фильмы про сверхъестественное
Фильмы про магию и волшебство Фильмы про магию и волшебство
Постер фильма Страшно красив 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Страшно красив смотреть онлайн

Страшно красив
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Пенелопа
 
Красавица и чудовище
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
таняc 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 16/05/2011 - 02:05:14):Петтифер же весьма удачно балансирует между Фредди Крюгером и Троем Болтоном.


скоро нас ждет еще… Читать дальше…
limonchik 2 апреля 2015, 12:51
Интересно, почему до сих пор у этого фильма рейтинг больше 8?
Данному шедевру больше 3 поставить нельзя. Редкостное убожество. Диалоги, сцены… Читать дальше…
Отзывы Написать
32 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Страшно красив
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
саундтрек Kristina & the Dolls - Be Mine
Саундтрек Kristina & the Dolls - Be Mine
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Ирония судьбы в Голливуде
Ирония судьбы в Голливуде
2022, США, комедия
Дитя погоды
Дитя погоды
2019, Япония, аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
Календарь ма(й)я
Календарь ма(й)я
2022, Россия, детский, приключения
Начать сначала
Начать сначала
2022, Россия, спорт, комедия, драма
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
2022, США, драма, мелодрама
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Барбоскины Team
Барбоскины Team
2022, Россия, анимация, комедия
Преступления будущего
Преступления будущего
2022, США, фантастика, драма
Related video
С Паулиной Андреевой не сравнить: бывшую Бондарчука подняли на смех
Проживут вместе всю жизнь: эти 4 пары зодиака – самые крепкие
Фанаткам раскрыли глаза на Прилучного: ранил мать своих детей одной фразой
Подкупили жюри? «Честные» фото участниц конкурса «Мисс Вселенная» вызвали оторопь
Никогда не берите в долг у этих 3 знаков Зодиака: горько пожалеете
Самый умный по праву: назван знак Зодиака людей с запредельным уровнем интеллекта
«Было стыдно»: Шаляпин ошарашил жутким интимным откровением
Новый сезон без Ягудина? Что известно о новых ведущих «Ледникового периода»
Отмечены вселенной: 3 знака зодиака, рожденных под счастливой звездой
Не со зла, а по привычке: эти 4 знака Зодиака всегда унижают других
Астролог описал темную сторону Овнов: хватило всего 3 слов
Грядут большие перемены? Бузова не стала молчать о пластике
Приложение киноафиши