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Чудо-детки: Непутевые волшебники Чудо-детки: Непутевые волшебники
Киноафиша Фильмы Чудо-детки: Непутевые волшебники
Die Wolf-Gäng / The Magic Kids. Three Unlikely Heroes

Чудо-детки: Непутевые волшебники, 2020

2020 / Германия
4.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Три маленьких волшебника-неудачника бросают вызов своим врагам.
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13-летний вапиреныш Влад поступает в престижную школу волшебства в городке Краильсфельден. И учебное заведение, и город — пристанище разнообразных сказочных существ: фей, ведьм, гномов и троллей. Влад и его отец — первые вампиры в этом месте…

  • Режиссер Тим Трагезер изучал журналистику и театроведение с 1991 по 1994 год в Университете Людвига Максимилиана в Мюнхене. В прошлом он — внештатный репортер в телевизионных журналах и новостных программах. С 1994 года получил режиссерский в Мюнхенском университете телевидения и кино (HFF). Во время учебы Тим получал награды за свою работу: в 1995 году он заслужил премию Фридриха Вильгельма Мурнау за короткометражку и премию Ганса В. Гейссендорфера за ленту «Дерьмовый короткий вечер». Он много работал в детективном жанре и снял серию фильмов о капитане полиции Лукасе.
  • Вальдемар Кобус сыграл Мостового тролля.
  • В роли Влада снялся 16-летний немецкий актер австралийско-болгарского происхождения Аарон Кисев. Это не дебют: юноша уже играл маленького Тарзана в одноименной анимационной ленте, снимался в фильмах «Лекарь: Ученик Авиценны» (2013), «Голоса» (2014), «Дикие парни 6: Легенда жива» (2016), «Маленькая мисс Дулиттл» (2018).

В центре сюжета картины история 13-летнего мальчика вампира Влада, который попадает в одну из самых престижных школ волшебства мира. Городок Краильсфельден и школа оказываются пристанищем самых разнообразных сказочных существ. С появлением Влада и его отца там теперь есть и вампиры. Всё выглядит чудесно, но у маленького Влада есть одна большая проблема. Вампир совершенно не выносит вида крови. Его друзьями в школе становятся два таких же неудачника: страдающая аэрофобией фея и мальчик-оборотень с аллергией на шерсть животных. Вместе трём героям предстоит пережить незабываемые приключения и бросить вызов мэру городка.

4.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 19 марта 2020
Премьера в мире 23 января 2020
Возраст 6+
Прокатчик Magic Film Company
Режиссер
Тим Трагезер
Тим Трагезер
В ролях
Соня Герхардт
Соня Герхардт
Кристиан Беркель
Кристиан Беркель
Аксель Штайн
Аксель Штайн
Вальдемар Кобус
Вальдемар Кобус
Рик Каваниан
Рик Каваниан
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Чудо-детки: Непутевые волшебники 2 постера
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Чудо-детки: Непутевые волшебники
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саундтрек фильма Чудо-детки: Непутевые волшебники
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