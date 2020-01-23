Чудо-детки: Непутевые волшебники, 2020

В центре сюжета картины история 13-летнего мальчика вампира Влада, который попадает в одну из самых престижных школ волшебства мира. Городок Краильсфельден и школа оказываются пристанищем самых разнообразных сказочных существ. С появлением Влада и его отца там теперь есть и вампиры. Всё выглядит чудесно, но у маленького Влада есть одна большая проблема. Вампир совершенно не выносит вида крови. Его друзьями в школе становятся два таких же неудачника: страдающая аэрофобией фея и мальчик-оборотень с аллергией на шерсть животных. Вместе трём героям предстоит пережить незабываемые приключения и бросить вызов мэру городка.