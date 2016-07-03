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Постер фильма Холодное сердце
6.1
Киноафиша Фильмы Холодное сердце
6.1

Холодное сердце

, 2016
Das kalte Herz
Германия / фэнтези, драма / 18+
Постер фильма Холодное сердце
6.1

О фильме

Бедный угольщик Петер Мунк влюблён в дочь богатого стекольщика, но отец не спешит выдавать девушку за бедняка. Вспомнив старое предание о живущем в лесу Стеклянном Человечке, Петер просит у волшебного существа исполнить три его желания, но только каждое желание Петера не приносит парню счастья. В отчаянии Петер решает продать свое сердце жуткому Михелю-Великану.

В ролях

Мориц Бляйбтрой
Мориц Бляйбтрой
Holländer-Michel
Фредерик Лау
Фредерик Лау
Peter Munk
Андре Хеннике
Андре Хеннике
Jakob Munk
Милан Пешель
Милан Пешель
Glasmännchen
Генриетта Конфуриус
Генриетта Конфуриус
Lisbeth
Давид Шюттер
Давид Шюттер
Bastian
Реланд Виснеккер
Etzel
Себастьян Бломберг
Löbl
Юля Бёве
Barbara Munk
Ларс Рудольф
Schui-Franz
Режиссер Йоханнес Набер
Сценарист Йоханнес Набер, Christian Zipperle, Стеффен Рейтер, Андреас Маршалл
Композитор Оливер Билер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 3 июля 2016
Премьера в мире 3 июля 2016
Дата выхода
20 октября 2016 Россия 16+
20 октября 2016 Германия
20 октября 2016 Казахстан
16 ноября 2017 Южная Корея 15
Производство Schmidtz Katze Filmkollektiv, Studio Babelsberg, Philipp Filmproduction
Другие названия
Das kalte Herz, Heart of Stone, A kőszív, Cœur de pierre, Coração de Pedra, Kamienne serce, Холодное сердце, 冷酷的心

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 13 голосов
6.1 IMDb

Отзывы о фильме

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