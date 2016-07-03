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Бедный угольщик Петер Мунк влюблён в дочь богатого стекольщика, но отец не спешит выдавать девушку за бедняка. Вспомнив старое предание о живущем в лесу Стеклянном Человечке, Петер просит у волшебного существа исполнить три его желания, но только каждое желание Петера не приносит парню счастья. В отчаянии Петер решает продать свое сердце жуткому Михелю-Великану.
|20 октября 2016
|Россия
|16+
|20 октября 2016
|Германия
|20 октября 2016
|Казахстан
|16 ноября 2017
|Южная Корея
|15