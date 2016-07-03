Натяжные потолки в Европе вешают только люди без вкуса: модные дизайнеры нашли 3 идеальных замены – №2 супер для лета

«На заправке был только 98-й, ну я его и залил»: что будет с двигателем, если смешать разный бензин

Китайский «ленивый» педикюр делаю за 25 минут: дешево, без пемзы, но с желе – и пяточки блестят как у младенца

«Денег нет, работы нет. В общем – тест!»: даже самые преданные фанаты «Невского» и Васильева отвечают лишь на 3/5 – сможете лучше?

«Пострашней "Обсессии" будет в разы»: над главным хоррор-сериалом 2026 года зрители... хохочут до слез (а потом «рыдают от ужаса»)

Продолжение «Ментовских войн» выйдет уже осенью, но Шилова вы больше не увидите – Устюгов готов к провалу: «Это выглядит комично»

Едва известный ужастик с Петтигрю из «Поттера» снят по реальным событиям: жутким настолько, что в них невозможно поверить

Майкрофт из «Шерлока» сам взялся за лупу: свежий сериал уже признали лучшим детективом 2026-го – в России о нем ни сном ни духом

«Первый отдел» обожаю, но от 5 детективов про царскую Россию не могла оторваться: у всех оценки 7.6+

Ждали «Первый отдел 6»? Сочувствуем: культовый сериал с Жарковым возвращается на НТВ уже 6 июля, но Колесникова там не увидите