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Постер фильма Мгла
4.8
Мгла - Дублированный трейлер
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4.8

Мгла

, 2022
La tour
Франция / драма, фэнтези, ужасы / 18+
Французский фэнтези-хоррор о выживании
Трейлеры
Постер фильма Мгла
4.8
Мгла - Дублированный трейлер
Мгла  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Мировая премьера фильма состоялась 3 сентября 2022 года в Международном центре Довиля.

Над сценарием работал сам постановщик Гийом Никлу. Он адаптировал на экране идею повести Стивена Кинга «Мгла», где странный туман, который окружает здание, отрезает его от всех внешних коммуникаций и делает невозможным для кого-либо выбраться живым.

Картина приняла участие во многих престижных фестивалях. Фильм был представлен в качестве номинанта на фестивале в Ситжесе как «Лучший фильм», а также вне конкурса на фестивале в Роттердаме. Проект получил довольно положительные отзывы как от критиков, так и от простых зрителей.

Съемки проходили в общей сложности 5 недель и завершились 14 мая 2022 года в Обервилье. 

Оператором картины стал Кристоф Оффенштейн — обладатель премии «Сезар» 2016 года в своей специализации за фильм «Долина любви».

Одним утром жители многоэтажки просыпаются и обнаруживают, что все окна и двери наружу окутаны черной пеленой. Мгла пожирает все и каждого, кто пытается пройти сквозь нее. Разбившись на группы, им теперь придется выживать. Сколько они продержатся, пока не начнется полный хаос?

В ролях

Анжель Мак
Анжель Мак
Assitan
Атик
Атик
Ahmed
Ахмед Абдель Лауи
Ахмед Абдель Лауи
Chakib
Килиан Лармони
Duma
Мервей Нсомби
Мервей Нсомби
Mansour
Николя Пиньон
François
Igor Kovalsky
Jordan
Мари Ремонд
Audrey
Judith Williquet
Ingrid
Modeste Nzapassara
Mathéo
Режиссер Гийом Никлу
Сценарист Гийом Никлу
Композитор Тим Хекер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 3 июля 2023
Премьера в мире 17 сентября 2022
Дата выхода
6 апреля 2023 Россия Капелла Фильм
27 апреля 2023 Казахстан 18+
21 апреля 2023 Тайвань
8 февраля 2023 Франция 12

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $69 070
Производство Unité, Les Films du Worso, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Другие названия
La tour, Lockdown Tower, Soliter, A Torre do Inferno, La torre del infierno, Wieża strachu, Мгла, ザ・タワー, 詭樓, La Tour d’Assitan, The Tower

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 17 голосов
4.7 IMDb
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Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Мгла - Дублированный трейлер
Мгла Дублированный трейлер
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Наша рецензия

Мрачная притча про квартирный вопрос и его влияние на людей.
Мрачная притча про квартирный вопрос и его влияние на людей. Однажды ранним утром жители обычной спальной «свечки» в многонациональном районе увидели, что все пространство за пределами их многоэтажки превратилось во всепоглощающую мглу. Все, что туда попадает, исчезает бесследно и навсегда. Смогут ли жители сохранить жизнь и, что еще важнее, человеческий облик? «Мгла» – новый проект опытного режиссера Гийома Никлу, снявшего, кажется, по фильму в каждом жанре, от экзотического триллера («Братство камня») до…

Отзывы о фильме

Weteran Mc 24 июня 2024, 23:49
Этот напряжённый фантастический триллер-катастрофа рассказывает о жильцах многоэтажки, окутанной чёрным туманом. При попадании в него человек, часть… Читать дальше…
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Мгла - смотреть в онлайн-кинотеатре

Мгла

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