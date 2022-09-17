Мировая премьера фильма состоялась 3 сентября 2022 года в Международном центре Довиля.

Над сценарием работал сам постановщик Гийом Никлу. Он адаптировал на экране идею повести Стивена Кинга «Мгла», где странный туман, который окружает здание, отрезает его от всех внешних коммуникаций и делает невозможным для кого-либо выбраться живым.

Картина приняла участие во многих престижных фестивалях. Фильм был представлен в качестве номинанта на фестивале в Ситжесе как «Лучший фильм», а также вне конкурса на фестивале в Роттердаме. Проект получил довольно положительные отзывы как от критиков, так и от простых зрителей.

Съемки проходили в общей сложности 5 недель и завершились 14 мая 2022 года в Обервилье.

Оператором картины стал Кристоф Оффенштейн — обладатель премии «Сезар» 2016 года в своей специализации за фильм «Долина любви».