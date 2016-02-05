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Медея
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Medea

Медея, 1970

1970 / Италия / Франция / ФРГ
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Сняв "Медею", Пазолини окончательно подтвердил, что является самым жестоким кинорежиссером мира (но на этом не остановился). Тарантино, по сравнению с ним, пацан, рисующий страшилки. Фильм начинается с предолгой сцены какой-то ритуальной казни и жертвоприношения, полуканнибалистских каких-то, с тщательной разделкой тела - для обильного урожая, что ли. Такое впечатление, что дело происходит в Африке. Но физиономии - итальянские, типично пазолиниевские физиономии.
Пазолини монтировал свой шедевр так, чтобы возникло ощущение не просто документальной съемки, но спонтанного нажатия на кнопку туристской камеры - там клок, тут фрагмент, все ошеломляющее, но все подлинное. Этот метод присущ всем работам режиссера, но его конгениальность понятна лишь тогда, когда речь идет об эпохах, оставивших после себя мало свидетельств.

Италия.

7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1970
Премьера в России 28 января 1970
Премьера в мире 27 декабря 1969
Возраст 12+
Режиссер
Пьер Паоло Пазолини
Пьер Паоло Пазолини
В ролях
Мария Каллас
Мария Каллас
Массимо Джиротти
Лоран Терзиефф
Джузеппе Джентиле
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Медея 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 5 февраля 2016, 21:02
Ответ на сообщение Super-krot от 29/10/2014 - 00:48:54
Жуткая история
а как по-твоему, Медея она дура-баба или фигура трагическая и сочувствия… Читать дальше…
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