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Постер фильма Затмение
Постер фильма Затмение
Постер фильма Затмение
Рейтинги
4.9 Рейтинг IMDb: 4.6
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3 постера
Киноафиша Фильмы Затмение

Затмение

Zatmenie 18+
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О фильме

Фильм «Затмение» снял небезызвестный российский режиссёр Артём Аксененко, который подарил зрителям такие картины, как «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» и дилогию «Неуловимые». Перед вами его новая работа в жанре фантастики. В главных ролях в в ленте «Затмение» снялись: Александр Петров («День до», «Ёлки 3»), дебютантка большого экрана Диана Пожарская, Катя Кабак («В спорте только девушки»), Сергей Бурунов («Жених», «Пятница») и другие.

Картина «Затмение» расскажет о вечном противостоянии добра и зла. Главный герой по имени Алекс случайно попадает в прямой эфир, выдавая себя за экстрасенса Шамана на популярном тв-шоу. Во время трансляции он произносит подслушанное за кулисами проклятие, которое грозит одной из присутствующих в зале девушек. После этого в её жизни начинают происходить ужасные вещи, но влюбившийся в Таню Алекс всячески пытается убедить её, что всё это выдумки. Однако вскоре и он сам оказывается втянут в череду мистических событий.

- Александр Петров снимался в одном из прошлых фильмов постановщика Артёма Аксененко «Неуловимые: Последний герой»

- Сергей Бурунов и Александр Петров вместе играют в картине «День до»

- Бюджет фильма «Затмение» составил 3 миллиона долларов

Обаятельный авантюрист Алекс в силу стечения обстоятельств заменяет на съемках популярного телешоу про экстрасенсов выбывшего участника — Шамана. И повторяет в прямом эфире предсказание, которое подслушал за кулисами, — что одна из зрительниц обречена на вечное одиночество, и от нее отвернутся близкие и родственники. Алекс не подозревает, что происходящее с ним — не случайно: он оказался замешан в давнее противостояние двух могущественных магов. Экстрасенсы втянули парня в опасную мистическую игру без правил. В жизни Тани — девушки, которую Алекс «проклял» на шоу — начинают происходить мистические события. Алекс пытается переубедить её, что никакого «проклятья» нет, и по ходу дела влюбляется в неё. Но предсказание получает все больше подтверждений и начинает угрожать жизни девушки. Чтобы сохранить себя и свою любовь, герой должен найти способ выбраться из мистического переплёта…

Затмение - трейлер
Затмение  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 31 декабря 2017
Премьера в мире 13 апреля 2016
Дата выхода
13 апреля 2016 США
Бюджет $1 500 000
Другие названия
Zatmenie, Mystic Game, Eclipse, Battle of the Psychics, Eclipse - Kampf der Magier, Mind Battle, Misticheskaya komediya, O Jogo Místico, Trò Ma Thuật, Zaćmienie, Затмение, Мистическая Игра, ミスティック・フェイス
Режиссер
Артем Аксененко
Артем Аксененко
В ролях
Александр Петров
Александр Петров
Диана Пожарская
Диана Пожарская
Катя Кабак
Катя Кабак
Сергей Бурунов
Сергей Бурунов
Семен Лопатин
Семен Лопатин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.9
Оцените 14 голосов
4.6 IMDb
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Наша рецензия

«Не верю!» – кричал бы Станиславский, посмотрев «Затмение», новое отечественное фэнтези смешанных жанров и сомнительных мотивов. Соединив железные приёмы популярных триллеров с фишками из «Битвы экстрасенсов» и даже «Поля чудес», режиссёр Артем Аксененко и сценарист Олег Сироткин создали уникальный в своей откровенности гибрид  из штампов и клише. Всё, от реплик и сцен до технических приёмов с компьютерной графикой,…
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Дина Хлыбова 27 апреля 2017, 16:00
Когда и где его будут показывать?
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