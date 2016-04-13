Фильм «Затмение» снял небезызвестный российский режиссёр Артём Аксененко, который подарил зрителям такие картины, как «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» и дилогию «Неуловимые». Перед вами его новая работа в жанре фантастики. В главных ролях в в ленте «Затмение» снялись: Александр Петров («День до», «Ёлки 3»), дебютантка большого экрана Диана Пожарская, Катя Кабак («В спорте только девушки»), Сергей Бурунов («Жених», «Пятница») и другие.

Картина «Затмение» расскажет о вечном противостоянии добра и зла. Главный герой по имени Алекс случайно попадает в прямой эфир, выдавая себя за экстрасенса Шамана на популярном тв-шоу. Во время трансляции он произносит подслушанное за кулисами проклятие, которое грозит одной из присутствующих в зале девушек. После этого в её жизни начинают происходить ужасные вещи, но влюбившийся в Таню Алекс всячески пытается убедить её, что всё это выдумки. Однако вскоре и он сам оказывается втянут в череду мистических событий.