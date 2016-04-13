Фильм «Затмение» снял небезызвестный российский режиссёр Артём Аксененко, который подарил зрителям такие картины, как «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» и дилогию «Неуловимые». Перед вами его новая работа в жанре фантастики. В главных ролях в в ленте «Затмение» снялись: Александр Петров («День до», «Ёлки 3»), дебютантка большого экрана Диана Пожарская, Катя Кабак («В спорте только девушки»), Сергей Бурунов («Жених», «Пятница») и другие.
Картина «Затмение» расскажет о вечном противостоянии добра и зла. Главный герой по имени Алекс случайно попадает в прямой эфир, выдавая себя за экстрасенса Шамана на популярном тв-шоу. Во время трансляции он произносит подслушанное за кулисами проклятие, которое грозит одной из присутствующих в зале девушек. После этого в её жизни начинают происходить ужасные вещи, но влюбившийся в Таню Алекс всячески пытается убедить её, что всё это выдумки. Однако вскоре и он сам оказывается втянут в череду мистических событий.
- Александр Петров снимался в одном из прошлых фильмов постановщика Артёма Аксененко «Неуловимые: Последний герой»
- Сергей Бурунов и Александр Петров вместе играют в картине «День до»
- Бюджет фильма «Затмение» составил 3 миллиона долларов
Обаятельный авантюрист Алекс в силу стечения обстоятельств заменяет на съемках популярного телешоу про экстрасенсов выбывшего участника — Шамана. И повторяет в прямом эфире предсказание, которое подслушал за кулисами, — что одна из зрительниц обречена на вечное одиночество, и от нее отвернутся близкие и родственники. Алекс не подозревает, что происходящее с ним — не случайно: он оказался замешан в давнее противостояние двух могущественных магов. Экстрасенсы втянули парня в опасную мистическую игру без правил. В жизни Тани — девушки, которую Алекс «проклял» на шоу — начинают происходить мистические события. Алекс пытается переубедить её, что никакого «проклятья» нет, и по ходу дела влюбляется в неё. Но предсказание получает все больше подтверждений и начинает угрожать жизни девушки. Чтобы сохранить себя и свою любовь, герой должен найти способ выбраться из мистического переплёта…
|13 апреля 2016
|США