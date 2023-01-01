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Любовное сражение во сне
Combat d'amour en songe
Любовное сражение во сне, 2000
2000 / Португалия / Франция / Чили
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Рейтинг IMDb: 7.1
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Жанр:
драма
фэнтези
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о выходе в прокат
мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2000
Возраст
18+
Режиссер
Рауль Руис
В ролях
Мельвиль Пупо
Эльза Зильберштейн
Ламбер Вильсон
Кристиан Вадим
Диогу Дориа
Все актеры и съемочная группа
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голосов
7.1
IMDb
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1 постер
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