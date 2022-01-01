Доктор Дулиттл, 1967

Один немного тронутый, но добрый и веселый доктор по фамилии Дулиттл замучил и достал всех своих соседей. Он не очень любил общаться с людьми, но зато он чувствовал себя как рыба в воде, когда помогал, защищал и заботился о всяких разных зверушках и птичках.



Мало того, у него был такой смешной, но мудрый и умный попугай по имени Полинезия, который научил доктора разговаривать на 500-х языках, правда не человечьих, а звериных.



Но соседи просто вконец обалдели от этого «психа», и тогда Дулиттл решает проблему радикально — отправляется далеко-далеко, в южные моря, чтобы найти там свое счастье, а также кое-какие сокровища…