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Доктор Дулиттл
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Doctor Dolittle

Доктор Дулиттл, 1967

1967 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Один немного тронутый, но добрый и веселый доктор по фамилии Дулиттл замучил и достал всех своих соседей. Он не очень любил общаться с людьми, но зато он чувствовал себя как рыба в воде, когда помогал, защищал и заботился о всяких разных зверушках и птичках.

Мало того, у него был такой смешной, но мудрый и умный попугай по имени Полинезия, который научил доктора разговаривать на 500-х языках, правда не человечьих, а звериных.

Но соседи просто вконец обалдели от этого «психа», и тогда Дулиттл решает проблему радикально — отправляется далеко-далеко, в южные моря, чтобы найти там свое счастье, а также кое-какие сокровища…

6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 2 часа 32 минуты
Год выпуска 1967
Премьера в мире 5 декабря 1967
Возраст 0+
Режиссер
Ричард Флайшер
Ричард Флайшер
В ролях
Рекс Харрисон
Саманта Эггар
Энтони Ньюли
Ричард Аттенборо
Ричард Аттенборо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Доктор Дулиттл 2 постера
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саундтрек фильма Доктор Дулиттл
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