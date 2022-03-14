Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Код сна» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Вредный Фред
5.9
Киноафиша Фильмы Вредный Фред
5.9

Вредный Фред

, 1991
Drop Dead Fred
Великобритания / комедия, драма, фэнтези / 18+
Постер фильма Вредный Фред
5.9

О фильме

Вредный Фред - не игрушка. Так называют не домашнего питомца и даже не любимую куклу. Вредный Фред - фантазер и волшебник, неудачник и проныра. Он может доставить тебе массу хлопот: испортить торжественный банкет, превратить деловые переговоры в цирк, напакостить дома и сорвать все твои планы.

Вдобавок ко всему, он незаметен для остальных, так что если что - нибудь выйдет боком, обвинят в этом только тебя. Но особенных поводов для беспокойства нет, поскольку именно Фред вернет тебе уверенность в собственных силах и впутает в такие приключения, которые ты запомнишь на всю жизнь.

В ролях

Фиби Кейтс
Фиби Кейтс
Элизабет
Марша Мейсон
Polly
Тим Мэтисон
Тим Мэтисон
Charles
Кэрри Фишер
Кэрри Фишер
Janie
Эшли Пелдон
Эшли Пелдон
Young Elizabeth
Рик Майял
Drop Dead Fred
Кит Чарльз
Murray
Дэниэл Джерролл
Nigel
Рон Элдард
Рон Элдард
Микки Банс
Элинор Мондейл
Attractive Customer
Режиссер Эйт Де Йонг
Сценарист Elizabeth Livingston, Карлос Дэвис, Энтони Финглтон
Композитор Рэнди Эдельман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1991
Премьера в мире 19 апреля 1991
Дата выхода
14 ноября 1991 Австралия PG
11 октября 1991 Великобритания 12
19 апреля 1991 США PG-13
MPAA PG-13
Бюджет $6 788 000
Сборы в мире $13 884 358
Производство Polygram Filmed Entertainment, Working Title Films
Другие названия
Drop Dead Fred, Fred ¡Esfúmate!, A Culpa é do Fred, Bредный Фред, Crkni, Frede, Ecstatic Soul Fred, Fais de l'air Fred, Fais de l'air, Fred, Formidabilul Fred, Fred, Fred the Ecstatic, Mein böser Freund Fred, Mi amigo especial, Mi amigo imaginario, My He's a Problematic Child, My Special Friend, Riiviö Fred, Släng dig i väggen Fred!, Szűnj meg, Fred!, Um Sonho Chamado Fred, Va' all'inferno Fred, Yok Ol Fred, Zwariowany Fred, Разкарай се Фред, ड्रॉप डेड फ़्रेड, フィービー・ケイツの「私の彼は問題児(ドドンパ)」, 撞板佳人百厭鬼

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 14 марта 2022

Цитаты

[Полли только что прочитала сказку]
Young Elizabeth И жили они долго и счастливо?
Polly Конечно, Элизабет.
Young Elizabeth Откуда ты знаешь?
Polly Потому что она была хорошей девочкой, а если бы была непослушной, принц бы убежал.
Young Elizabeth Какая же это х###я.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Вредный Фред

Дорога в ад
Дорога в ад комедия, фантастика, ужасы
1992, США
6.0
Беспечные времена в «Риджмонт Хай»
Беспечные времена в «Риджмонт Хай» комедия
1982, США
7.0
Фанаты
Фанаты комедия, драма, приключения
2008, США
6.0
Предместье
Предместье комедия
1989, США
7.0
Женщины
Женщины драма, комедия
2008, США
6.0
Юбилей
Юбилей драма, комедия
2001, США
6.0
Гарбо рассказывает
Гарбо рассказывает комедия, драма
1984, США
6.0
Только когда я смеюсь
Только когда я смеюсь комедия, драма
1981, США
6.0
Король вечеринок
Король вечеринок комедия
2002, Германия / США
6.0
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Скупаю как угорелая все резиновые автоковрики в «Светофоре»: для машины уже не осталось — нашла 5 применений на даче
Какими будут октябрь и вторая половина сентября, будет ясно 25 августа: старые приметы Фотия Поветенного
Грибники их называют «стукачами»: как отыскать белые грибы в лесу даже в неурожайный год — 3 совета от «тихих охотников»
Пересняли американский хит и выпустили на «России-1»: сериал с Машковым проиграл по всем фронтам — до рейтинга 8,1 не дотянул
«Лучший российский телесериал» повторил сюжет дорамы – и переплюнул оригинал: получилось «вкусное и умное кино» с оценкой 8.3
5 лучших детективов из России с рейтингом 7,9+: «Первый отдел» и «Невский» не ждите, зато будет много новинок
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
Просили продолжения — получите 20 новых серий самого необычного детектива НТВ: второй сезон «ПИН-кода» готовится удивлять
Звезда «Трассы» станет императором в России XIX века — историческую новинку покажут на НТВ, но не сразу
470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас
Рейтинг ожидания 9,4 из 10: новый сериал НТВ уже называют одной из самых интригующих премьер 2026 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше