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Вредный Фред Вредный Фред
Киноафиша Фильмы Вредный Фред
Drop Dead Fred

Вредный Фред, 1991

1991 / Великобритания
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

Вредный Фред - не игрушка. Так называют не домашнего питомца и даже не любимую куклу. Вредный Фред - фантазер и волшебник, неудачник и проныра. Он может доставить тебе массу хлопот: испортить торжественный банкет, превратить деловые переговоры в цирк, напакостить дома и сорвать все твои планы.

Вдобавок ко всему, он незаметен для остальных, так что если что - нибудь выйдет боком, обвинят в этом только тебя. Но особенных поводов для беспокойства нет, поскольку именно Фред вернет тебе уверенность в собственных силах и впутает в такие приключения, которые ты запомнишь на всю жизнь.

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1991
Возраст 16+
Режиссер
Эйт Де Йонг
В ролях
Фиби Кейтс
Марша Мейсон
Тим Мэтисон
Тим Мэтисон
Кэрри Фишер
Кэрри Фишер
Эшли Пелдон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вредный Фред 3 постера
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Вредный Фред
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