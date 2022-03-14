Вредный Фред, 1991

Вредный Фред - не игрушка. Так называют не домашнего питомца и даже не любимую куклу. Вредный Фред - фантазер и волшебник, неудачник и проныра. Он может доставить тебе массу хлопот: испортить торжественный банкет, превратить деловые переговоры в цирк, напакостить дома и сорвать все твои планы.

Вдобавок ко всему, он незаметен для остальных, так что если что - нибудь выйдет боком, обвинят в этом только тебя. Но особенных поводов для беспокойства нет, поскольку именно Фред вернет тебе уверенность в собственных силах и впутает в такие приключения, которые ты запомнишь на всю жизнь.