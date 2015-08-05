Фантастическая четверка, 2015

Перезапуск франшизы о “Фантастической четверке” рассказывает историю четырех исследователей-астронавтов – Рида, Джонни, Бена и Сьюзан, которые после неудачного перемещения в параллельное измерение получают сверхспособности. Отныне они – Мистер Фантастик, Человек-факел, каменное Существо и Невидимая леди, которым предстоит столкнуться с силами зла в лице Доктора Дума.
История о четырех молодых астронавтах, которые отважились на авантюрное путешествие в космос для исследования аномальной волны космической энергии. Вернувшись из путешествия, они обнаружили у себя суперспособности, которые навсегда изменили их жизни…