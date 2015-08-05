Фантастическая четверка, 2015

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Фиаско Джошуа Транка Среди всех супергероев комиксов вселенной Marvel «Фантастическая четверка» никогда особо не пользовалась успехом. То ли харизматичности данным персонажам не хватало, то ли еще чего, но зрителя куда больше вдохновляет брутальный Росомаха, смазливый Капитан Америка или ироничный Железный человек. И даже недавний ребут под руководством Джошуа Транка (режиссер известной «Хроники») не мог вылиться в привлекательную версию комикса, которая бы вызвала…