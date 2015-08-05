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Фантастическая четверка Фантастическая четверка
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The Fantastic Four

Фантастическая четверка, 2015

2015 / США
5.4 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Перезапуск франшизы о “Фантастической четверке” рассказывает историю четырех исследователей-астронавтов – Рида, Джонни, Бена и Сьюзан, которые после неудачного перемещения в параллельное измерение получают сверхспособности. Отныне они – Мистер Фантастик, Человек-факел, каменное Существо и Невидимая леди, которым предстоит столкнуться с силами зла в лице Доктора Дума.

  • На роль Сьюзан рассматривали Сиршу Ронан, Эллисон Уильямс, Эмми Россам и Марго Робби. Роль в итоге досталась Кейт Маре.
  • Роль Бена Гримма мог сыграть Кристиан Кук, Кифер Сазерленд или Брюс Уиллис.
  • На роль Дума рассматривались кандидатуры Эдди Редмэйна, Джека Хьюстона, Донала Глисона и Сэма Райли. Тем не менее представители студии 20th Century Fox с самого рассчитывали, что Дума сыграет именно Тоби Кеббелл.
  • Харви Элдер был переименован в доктора Аллена на стадии пост-продакшна.
  • Работа над фильмом сопровождалась постоянными скандалами: по сообщениям прессы, режиссер Джош Транк неоднократно конфликтовал с коллегами по съемочной площадке, непрерывно ссорился с Кейт Марой и даже едва не подрался с Майлзом Теллером и постоянно скандалил с Кейт Марой.
  • Гараж, в котором работал юный Рид Ричардс, – тот же самый, в котором Бифф из фильма “Назад в будущее 2” (1989) держал свою машину.

История о четырех молодых астронавтах, которые отважились на авантюрное путешествие в космос для исследования аномальной волны космической энергии. Вернувшись из путешествия, они обнаружили у себя суперспособности, которые навсегда изменили их жизни…

5.4 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2015
Премьера в России 20 августа 2015
Премьера в мире 5 августа 2015
Возраст 12+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Джош Транк
Джош Транк
В ролях
Кейт Мара
Кейт Мара
Майлз Теллер
Майлз Теллер
Тоби Кеббелл
Тоби Кеббелл
Джейми Белл
Джейми Белл
Майкл Б. Джордан
Майкл Б. Джордан
Все актеры и съемочная группа
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Фантастическая четверка
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Наша рецензия
Фиаско Джошуа Транка Среди всех супергероев комиксов вселенной Marvel «Фантастическая четверка» никогда особо не пользовалась успехом. То ли харизматичности данным персонажам не хватало, то ли еще чего, но зрителя куда больше вдохновляет брутальный Росомаха, смазливый Капитан Америка или ироничный Железный человек. И даже недавний ребут под руководством Джошуа Транка (режиссер известной «Хроники») не мог вылиться в привлекательную версию комикса, которая бы вызвала…
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Swi4e1 10 октября 2015, 16:16
ппц как такое гавно можно было снять ???????? Два часа коту под хвост . Такой развод это жесть. Старая фантастическая четвёрка просто оскара… Читать дальше…
Андрей 9 октября 2015, 16:49
После окончания фильма задался вопросом, а марвел ли это. Обычно после титров идёт какой то короткий эпизод, чего ожидать дальше, а тут фильм… Читать дальше…
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Marvel Studios анонсировала перезапуск «Фантастической четверки» во главе с Джоном Уоттсом Фанаты киновселенной ждали этого очень долго.
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11 декабря 2020 10:16
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