После того как монашка нарушила свой обет ради спасения жизни нерожденного сына Амана, на мальчика легло пожизненное проклятие. Повзрослев, Аман начал убивать каждого, кто перебегал ему дорогу. Но проклятие вернуло его жертв к жизни в виде зомби, преследующих своего убийцу во имя возмездия.
|27 октября 2012
|Россия
|18+
|27 октября 2012
|Бразилия
|5 мая 2014
|Великобритания
|29 июля 2013
|Германия
|27 октября 2012
|Казахстан
|27 октября 2012
|США
|27 октября 2012
|Украина
|15 марта 2014
|Япония