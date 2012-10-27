Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Висельник
Рейтинг IMDb: 3.6
Висельник

Gallowwalkers 18+
О фильме

После того как монашка нарушила свой обет ради спасения жизни нерожденного сына Амана, на мальчика легло пожизненное проклятие. Повзрослев, Аман начал убивать каждого, кто перебегал ему дорогу. Но проклятие вернуло его жертв к жизни в виде зомби, преследующих своего убийцу во имя возмездия.

Висельник - трейлер
Висельник  трейлер
Страна США / Великобритания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 5 июля 2013
Премьера в мире 27 октября 2012
Дата выхода
27 октября 2012 Россия 18+
27 октября 2012 Бразилия
5 мая 2014 Великобритания
29 июля 2013 Германия
27 октября 2012 Казахстан
27 октября 2012 США
27 октября 2012 Украина
15 марта 2014 Япония
MPAA R
Бюджет $17 000 000
Сборы в мире $141 696
Производство Boundless Pictures, Jack Bowyer Productions, Summit Entertainment
Другие названия
Gallowwalkers, Caçador de Almas, Cazador de demonios, Cazador de demonios (Gallowwalkers), Chasseur de Démons, Gallow Walkers, Những Tay Súng Diệt Quỷ, Rémjárók, Tiene temnoty, Túlvilági bosszúálló, Võllakõndijad, Висельник, ギャロウ・ウォーカー　煉獄の処刑人
Режиссер
Эндрю Гот
В ролях
Уэсли Снайпс
Уэсли Снайпс
Кевин Ховарт
Райли Смит
Райли Смит
Танит Феникс
Симона Брликова
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

3.9
10 голосов
3.6 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Aman Говорят, где-то под этими горами спрятаны врата между небом и адом. Священное сестричество охраняет этот портал, и сила их молитв не даёт проклятым мучить живых. Проблема с проклятыми в том... что они никогда не сидят на месте.
Висельник - трейлер
Висельник Трейлер
