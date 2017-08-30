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Доминика Доминика
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Доминика, 2017

2017 / Россия
6.7 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Успешный архитектор неожиданно становится нянькой для маленькой девочки
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Причины посмотреть Факты О фильме

Олег Агейчев снял фильм на вечную тему - взаимоотношения мужчин и женщин - но показал ее в совершенно новом ключе. Главные роли в фильме исполнили Андрей Чадов («Курсанты», «Дело чести»), Светлана Устинова («Разведчицы», «Одесса-мама»), Игорь Жижикин («Мажор», «Морпехи») и Александр Шаляпин («Карпов», «Крапленый»).

Фильм рассказывает о необычной истории, случившейся с обычным архитектором Костей. Ему подбросили младенца - девочку по имени Доминика. Уникальный ребенок взрослеет каждый раз, как Костя злится. Сам главный герой живет по правилам, избегает конфликтов и строит планомерные отношения - а по факту не знает ни себя, ни свою девушку, ни чего на самом деле хочет от жизни. 

- «Доминика» - режиссерский дебют, ранее Олег Агейчев не снимал фильмы и даже не имеет режиссерского образования

- Трехлетняя Доминика была списана с дочери режиссера, но к съемках ребенок подрос и замену нашли за 2 дня

- Премьера фильма состоялась на фестивале в Монреале
 

Костя – успешный архитектор, который старается вести свою жизнь правильно. Он избегает конфликтов с начальницей, не нарушает порядка и законов и строит «правильные» отношения со своей девушкой. Все меняется, когда одним вечером он обнаруживает подкинутого ребенка - Доминику…

6.7 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 5 июля 2018
Премьера онлайн 14 июня 2018
Премьера в мире 30 августа 2017
Возраст 12+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Олег Агейчев
Олег Агейчев
В ролях
Андрей Чадов
Андрей Чадов
Светлана Устинова
Светлана Устинова
Игорь Жижикин
Игорь Жижикин
Яна Гурьянова
Яна Гурьянова
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Доминика 3 постера
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Наша рецензия
В современном мире можно легко потерять себя. Поддаться офисному режиму, подруге или попросту стать невидимкой в городе, где транспорта больше, чем людей. Но кинематографисты нашли выход, они придумывают истории, где особенно нуждающимся всегда есть, кому помочь. Ведь не бывает так, чтобы человек взял и остался один - ни судьба, ни вера никогда не смогли бы так жестоко с ним поступить. А также подсказать, как лучше воплотить мечты и найти применение своим способностям. Кадр из фильма…
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Мадина Максутова 20 сентября 2018, 12:21
Была на препоказе. Фильм офигенный, там можно посмеяться и даже поплакать, сказала бы всплакнуть, но люди, сидевшие рядом со мной, просто рыдали.… Читать дальше…
Ольга Яхина 20 сентября 2018, 12:26
Всем привет, вчера ходили на предпремьерный показ фильма Доминика, фильм интересный со смыслом. Сходите не пожалеете!!!😉👍
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31 августа 2017 15:52
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