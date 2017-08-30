Доминика, 2017

Олег Агейчев снял фильм на вечную тему - взаимоотношения мужчин и женщин - но показал ее в совершенно новом ключе. Главные роли в фильме исполнили Андрей Чадов («Курсанты», «Дело чести»), Светлана Устинова («Разведчицы», «Одесса-мама»), Игорь Жижикин («Мажор», «Морпехи») и Александр Шаляпин («Карпов», «Крапленый»).
Фильм рассказывает о необычной истории, случившейся с обычным архитектором Костей. Ему подбросили младенца - девочку по имени Доминика. Уникальный ребенок взрослеет каждый раз, как Костя злится. Сам главный герой живет по правилам, избегает конфликтов и строит планомерные отношения - а по факту не знает ни себя, ни свою девушку, ни чего на самом деле хочет от жизни.
- «Доминика» - режиссерский дебют, ранее Олег Агейчев не снимал фильмы и даже не имеет режиссерского образования
- Трехлетняя Доминика была списана с дочери режиссера, но к съемках ребенок подрос и замену нашли за 2 дня
- Премьера фильма состоялась на фестивале в Монреале
Костя – успешный архитектор, который старается вести свою жизнь правильно. Он избегает конфликтов с начальницей, не нарушает порядка и законов и строит «правильные» отношения со своей девушкой. Все меняется, когда одним вечером он обнаруживает подкинутого ребенка - Доминику…