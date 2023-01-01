Бэтмен: Карающий рок над Готэмом, 2023

События развиваются в альтернативной вселенной в 1920-х годах. Бэтмен и Зелёная стрела должны помешать Рас Аль Гулу и его дочери Талии погрузить мир в хаос. В этой альтернативной вселенной Брюс и Оливер — состоятельные искатели приключений, которые исследуют Древнего Бога в Антарктике. Ужасы продолжают преследовать их все чаще, заставляя иначе взглянуть на привычные вещи. Когда же закончится череда опасных свершений? Сейчас о спокойном течении жизни приходится лишь мечтать. Но рано или поздно, это должно завершиться. Страх поселяется в душе каждого, а надежда по-прежнему не угасает...

Развернуть