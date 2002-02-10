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Королева проклятых Королева проклятых
Киноафиша Фильмы Королева проклятых
Queen of the Damned

Королева проклятых, 2002

2002 / США / Австралия
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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О фильме

Легендарный вампир Лестат пробудился после долгих лет сна и решил выйти в свет. Теперь он имеет возможность перемещаться среди смертных в образе некой рок-звезды. Его опьяняющая музыка — приманка популярна во всем мире, и в конечном счете, доходит до ушей дремлющей Королевы Акаши в ее склепе во льдах Арктики.

Мать всех вампиров, Акаша отдыхала несколько столетий, ожидая подходящее время для того, чтобы подняться и вновь захватить власть по всему миру. Музыка Лестата — открытие, которого она ожидала…

7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2002
Премьера в России 17 октября 2002
Премьера в мире 10 февраля 2002
Возраст 16+
Режиссер
Майкл Раймер
В ролях
Алия
Стюарт Таунсенд
Стюарт Таунсенд
Маргарит Моро
Венсан Перес
Венсан Перес
Пол МакГэнн
Пол МакГэнн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Королева проклятых 2 постера
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саундтрек фильма Королева проклятых
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