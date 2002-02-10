Королева проклятых, 2002

Легендарный вампир Лестат пробудился после долгих лет сна и решил выйти в свет. Теперь он имеет возможность перемещаться среди смертных в образе некой рок-звезды. Его опьяняющая музыка — приманка популярна во всем мире, и в конечном счете, доходит до ушей дремлющей Королевы Акаши в ее склепе во льдах Арктики.

Мать всех вампиров, Акаша отдыхала несколько столетий, ожидая подходящее время для того, чтобы подняться и вновь захватить власть по всему миру. Музыка Лестата — открытие, которого она ожидала…