Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Флай: Танец свободы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бандиты во времени Бандиты во времени
Киноафиша Фильмы Бандиты во времени
Time Bandits

Бандиты во времени, 1981

1981 / Великобритания
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Лента рассказывает о шести предприимчивых карликах, которые устраивают обычному мальчику по имени Кевин грандиозное путешествие по туннелям времени. Дело в том, что крошечные бандиты завладели волшебной картой, принадлежавшей их бывшему хозяину — Верховному Существу, сотворившему Мир.

С помощью заветной карты герои путешествуют из одной эпохи в другую и попадают в самые удивительные ситуации: они оказываются в компании подвыпившего Наполеона Бонапарта и царя Агамемнона, отправляются в плавание на корабле морского монстра и злополучном «Титанике», гостят в Шервудском лесу у Робин Гуда и пытаются выбраться из заточения Вечной Пустоты. Но помимо могущественного хозяина карты, ею хочет завладеть и Воплощение Зла, заточенное Высшим Существом в крепость Вечного Мрака.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1981
Премьера в России 10 июля 1981
Премьера в мире 10 июля 1981
Возраст 12+
Режиссер
Терри Гиллиам
Терри Гиллиам
В ролях
Джон Клиз
Джон Клиз
Шон Коннери
Шон Коннери
Кэтрин Хелмонд
Иэн Холм
Иэн Холм
Шелли Дюваль
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Монти Пайтон и священный Грааль
Монти Пайтон и священный Грааль (1975)
8.166667
Человек, который убил Дон Кихота
Человек, который убил Дон Кихота (2018)
6.9411764
Бразилия
Бразилия (1985)
8.636364
Братья Гримм
Братья Гримм (2005)
7.1578946
Монти Пайтон в Голливуде
Монти Пайтон в Голливуде (1982)
6.5
Все могу
Все могу (2014)
6.9
Рождественское приключение Бетховена
Рождественское приключение Бетховена (2011)
4.4
Ветер в ивах
Ветер в ивах (1996)
6.3076925
Дед Мороз вернулся
Дед Мороз вернулся (2021)
4.5384617
Хороший человек в Африке
Хороший человек в Африке (1994)
5
Монти Пайтон живьём (почти)
Монти Пайтон живьём (почти) (2014)
7.6
Экзистенция
Экзистенция (1999)
6.4545455
Фильм находится в подборках
Британские фильмы фэнтези Британские фильмы фэнтези
Постер фильма Бандиты во времени 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Лиза Кудроу возглавила актерский состав нового сериала Тайки Вайтити «Бандиты во времени» Шоу о путешествии бандитов во времени и пространстве.
Написать
29 сентября 2022 10:09
«Бандиты во времени» Терри Гиллиама станут сериалом Безымянный стрим-сервис Apple запускает в производство сериал по мотивам мрачного фэнтези Терри Гиллиама «Бандиты во времени». Сюжет оригинального фильма 1981 года строился вокруг
Написать
30 июля 2018 14:34
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Красная Шапочка
Красная Шапочка
2022, Россия, фэнтези, приключения, семейный
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Эра выживания
Эра выживания
2022, Литва / Франция / Бельгия, приключения, драма, фантастика
Далекие близкие
Далекие близкие
2022, Россия, драма
Джиперс Криперс: Возрожденный
Джиперс Криперс: Возрожденный
2021, США / Финляндия, ужасы, мистика, триллер
Решение уйти
Решение уйти
2022, Корея, криминал, драма, мистика
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Календарь ма(й)я
Календарь ма(й)я
2022, Россия, детский, приключения
Чудовище
Чудовище
2022, США, ужасы, мистика, триллер
Мать моего сына
Мать моего сына
2022, Россия, триллер
Related video
Астролог описал темную сторону Овнов: хватило всего 3 слов
Новое ток-шоу не за горами? Правда о жизни родившей в 11 лет Вали Исаевой вызвала оторопь
Россиянам раскрыли глаза на оправдания Малахова: все к этому шло
С Паулиной Андреевой не сравнить: бывшую Бондарчука подняли на смех
Вторая Пугачева? 50-летняя Буланова огорошила признанием о пополнении в семье
Не со зла, а по привычке: эти 4 знака Зодиака всегда унижают других
Новый сезон без Ягудина? Что известно о новых ведущих «Ледникового периода»
В разводе с Петросяном рано ставить точку : о «мести» Степаненко узнала вся страна
Собчак огорошила пикантным признанием: «Сыну могло бы быть 18»
Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось
«Ледниковый период» под угрозой срыва? Виновный назван
Беды обходят стороной: эти 4 знака Зодиака под защитой высших сил
Приложение киноафиши