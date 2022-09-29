Бандиты во времени, 1981

Лента рассказывает о шести предприимчивых карликах, которые устраивают обычному мальчику по имени Кевин грандиозное путешествие по туннелям времени. Дело в том, что крошечные бандиты завладели волшебной картой, принадлежавшей их бывшему хозяину — Верховному Существу, сотворившему Мир.

С помощью заветной карты герои путешествуют из одной эпохи в другую и попадают в самые удивительные ситуации: они оказываются в компании подвыпившего Наполеона Бонапарта и царя Агамемнона, отправляются в плавание на корабле морского монстра и злополучном «Титанике», гостят в Шервудском лесу у Робин Гуда и пытаются выбраться из заточения Вечной Пустоты. Но помимо могущественного хозяина карты, ею хочет завладеть и Воплощение Зла, заточенное Высшим Существом в крепость Вечного Мрака.