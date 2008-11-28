Последний единорог, 1982

В далекой волшебной стране в сиреневой роще жил юный прекрасный единорог, знающий секреты магии. Однажды он узнал, что все его сородичи исчезли с лица земли, и он может стать последним единорогом на свете. И тогда единорог покинул свою рощу и отправился в долгое и опасное путешествие, чтобы разыскать и спасти своих сородичей. Много приключении пришлось ему пережить и многих опасных врагов довелось повстречать-свиноподобную ведьму Матушку Фортуну, шайку разбойников капитана Калли, злобного и жадного короля Хэггарда. Но с помощью верных друзей — волшебника-недоучки Шмендрика, девушки Молли и прекрасного принца Лира -единорогу удалось одолеть огромного и страшного Красного Быка и освободить своих собратьев-единорогов.