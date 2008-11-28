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Последний единорог Последний единорог
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The Last Unicorn

Последний единорог, 1982

1982 / США / Япония / Германия / Великобритания
8.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

В далекой волшебной стране в сиреневой роще жил юный прекрасный единорог, знающий секреты магии. Однажды он узнал, что все его сородичи исчезли с лица земли, и он может стать последним единорогом на свете. И тогда единорог покинул свою рощу и отправился в долгое и опасное путешествие, чтобы разыскать и спасти своих сородичей. Много приключении пришлось ему пережить и многих опасных врагов довелось повстречать-свиноподобную ведьму Матушку Фортуну, шайку разбойников капитана Калли, злобного и жадного короля Хэггарда. Но с помощью верных друзей — волшебника-недоучки Шмендрика, девушки Молли и прекрасного принца Лира -единорогу удалось одолеть огромного и страшного Красного Быка и освободить своих собратьев-единорогов.

8.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1982
Премьера в России 19 ноября 1982
Премьера в мире 19 ноября 1982
Возраст 18+
MPAA G
Режиссер
Артур Ранкин мл
В ролях
Алан Аркин
Алан Аркин
Джефф Бриджес
Джефф Бриджес
Миа Фэрроу
Миа Фэрроу
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Последний единорог 3 постера
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Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
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