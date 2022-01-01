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Скоро в прокате "Паранормальные явления. Дом призраков"
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Чудо-женщина 3
Wonder Woman 3
Чудо-женщина 3,
США
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Жанр:
боевик
приключения
фэнтези
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Режиссер
Пэтти Дженкинс
В ролях
Галь Гадот
Линда Картер
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