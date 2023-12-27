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Постер фильма Черная луна
6.1
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6.1

Черная луна

, 1975
Black Moon
Германия, Франция / фэнтези, ужасы, детектив / 18+
Постер фильма Черная луна
6.1

О фильме

Девушка, переодетая мужчиной, едет по шоссе и останавливается перед самоходным орудием. Мужчины в военной форме расстреливают одетых в военную форму женщин. Девушку разоблачают, срывая с нее мужскую шляпу, но ей удаётся уйти по бездорожью. Женщины в форме и с оружием в руках забивают ногами мужчину. Труп повешенного пастуха раскачивается на дереве, а рядом беспокойно мечется блеющее стадо овец. Идёт «гражданская война» полов. Голые дети погоняют свинью. Героиня, следуя за женщиной, скачущей на вороном коне, прибегает в дом, где свиньи сидят за столами, кошка играет на пианино… Так начинается это необыкновенное кино — начинается, чтобы унести юную героиню по лабиринту бессознательного, прочь от реальности будней в тайный мир грёз, эротизма и символов…

В ролях

Кэтрин Харрисон
Лили
Тереза Гизе
Old Lady
Александра Стюарт
Sister Lily
Джо Даллесандро
Brother Lily
Режиссер Луи Маль
Сценарист Луи Маль, Джойс Бунюэль
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Франция
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 24 сентября 1975
Дата выхода
12 февраля 1976 Германия 16
20 августа 1976 Финляндия
24 сентября 1975 Франция U
26 июля 1976 Швеция
Производство Nouvelles Éditions de Films (NEF), Биоскоп Фильм
Другие названия
Black Moon, Lua Negra, Luna negra, 黑月亮, Czarny księżyc, El unicornio, Fekete Hold, Luna nera, Must Kuu, Musta kuu, O Unicórnio, Svart måne, Чeрна луна, Черная луна, 블랙 문, ブラック・ムーン, Czarny ksiezyc

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 27 декабря 2023

Цитаты

Lily Я не хочу быть грубой, но ты не очень изящен. По моим представлениям, единороги — стройные и белые.
Unicorn А-а-а-а. Самые красивые вещи в мире — самые бесполезные. Павлины и лилии, например.

Отзывы о фильме

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