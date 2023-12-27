Девушка, переодетая мужчиной, едет по шоссе и останавливается перед самоходным орудием. Мужчины в военной форме расстреливают одетых в военную форму женщин. Девушку разоблачают, срывая с нее мужскую шляпу, но ей удаётся уйти по бездорожью. Женщины в форме и с оружием в руках забивают ногами мужчину. Труп повешенного пастуха раскачивается на дереве, а рядом беспокойно мечется блеющее стадо овец. Идёт «гражданская война» полов. Голые дети погоняют свинью. Героиня, следуя за женщиной, скачущей на вороном коне, прибегает в дом, где свиньи сидят за столами, кошка играет на пианино… Так начинается это необыкновенное кино — начинается, чтобы унести юную героиню по лабиринту бессознательного, прочь от реальности будней в тайный мир грёз, эротизма и символов…
|12 февраля 1976
|Германия
|16
|20 августа 1976
|Финляндия
|24 сентября 1975
|Франция
|U
|26 июля 1976
|Швеция